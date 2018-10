Nuovi appuntamenti in Italia per Patti Smith a dicembre, che condividerà il palco con Tony Shanahan.

Il legame tra l’Italia e Patti Smith è sempre più solido. Dopo i fortunati concerti della scorsa estate a Roma e Venezia, l’artista americana è pronta a tornare nel nostro Paese per altri cinque imperdibili appuntamenti a dicembre.

Appuntamenti che non saranno solo musicali. Alla musica sarà infatti affiancata la poesia, in un’alternanza di straordinaria intensità resa ancor più incantevole dall’accompagnamento alla chitarra e al pianoforte di Tony Shanahan.

Patti Smith: Words and Music

Si chiama Words and Music, ed è l’ultimo spettacolo ideato dalla sacerdotessa maudit del rock. Si tratta del medesimo show già andato in scena a Venezia. Un particolarissimo concerto-reading, in cui la lettura di poesie e opere lettararie è alternata con una versione intima di alcune delle canzoni più famose del repertorio di Patti Smith: da People Have the Power a Because the Night, senza tralasciare le cover di brani di altri famosi artisti della storia del rock.

Insomma, uno spettacolo che va al di là del valore musicale, proponendosi come momento di alta cultura, incontro intellettuale ed emotivo tra un’artista di fama internazionale e il proprio pubblico. D’altronde, da alcuni anni a questa parte Patti Smith ha ormai dismesso i panni di rockstar per riprendere quelli originari di vera e propria poetessa prestata al mondo della musica, come si evince dalla sua biografia.

Le nuove date italiane di Patti Smith

Saranno cinque i nuovi appuntamenti in Italia del Words and Music di Patti Smith. Tutti si terranno in location di grande impatto scenico, come cattedrali e teatri.

Di seguito la lista delle date:

11 dicembre ad Avezzano (AQ), Concerto di Natale, Cattedrale San Bartolomeo

12 dicembre ad Avezzano (AQ), Concerto di Natale, Cattedrale San Bartolomeo

14 dicembre a Cortona (AR), Concerto per l’Autismo, Teatro Signorelli

15 dicembre a Pesaro, Teatro Rossini

16 dicembre a Padova, Univesità degli Studi (Sala dei Giganti)

I biglietti per i concerti di Patti Smith saranno disponibili sul circuito Ticketone.

