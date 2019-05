Alberto Urso e Giordana Angi: le date degli instore tour dei due cantanti arrivati in finale ad Amici 2019.

La finale di Amici 2019 è sempre più vicina e ormai i due cantanti finalisti possono godersi una fama più che meritata. Alberto Urso e Giordana Angi, ancora prima di sapere se vinceranno o meno, sono già delle star della nostra musica.

Entrambi sono entrati in classifica con i rispettivi album di debutto, Solo e Casa, e adesso si preparano al loro primo instore tour subito dopo la finale del talent di Canale 5. Ecco tutte le date annunciate dai due artisti.

Alberto Urso: le date dell’instore tour

Alberto è stato indicato negli scorsi giorni da Loredana Bertè come il suo favorito per la vittoria finale. Un’investitura non da poco, che denota quanto sia riuscito a entrare nel cuore della super giudice e di tante persone nel pubblico.

Il cantante lirico siciliano sarà protagonista di un instore tour che per il momento prevede le seguenti date:

il 27 maggio alla Stazione Garibaldi di Napoli alle ore 17;

il 28 maggio alla Mondadori Duomo di Milano alle ore 17;

il 29 maggio al centro commerciale Elnos di Roncadelle (BS) alle ore 18;

il 20 maggio al centro commerciale Tremestrieri di Messina alle ore 17;

il 1° giugno a centro commerciale Le Vigne di Castrofilippo (AG) alle ore 17;

il 2 giugno al centro commerciale Ibileo di Ragusa alle ore 17;

il 4 giugno al centro commerciale Latinafiori di Latina alle ore 17;

il 5 giugno al centro commerciale Campania di Marcianise (CE) alle ore 17.30;

il 7 giugno al centro commerciale Megalò di Chieti alle ore 17;

il 9 giugno al centro commerciale Val di Chienti di Piediripa (MC) alle ore 17;

l’11 giugno al centro commerciale Emisferio di Perugia alle ore 17.30;

il 12 giugno al centro commerciale Piazza Grande di Piove di Sacco (UD) alle ore 18;

il 13 giugno al centro commerciale Tiare Shopping di Villesse (GO) alle ore 18;

il 14 giugno al centro commerciale Continente di Mapello (BG) alle ore 18;

il 15 giugno al centro commerciale Settimo Cielo Retail Park di Settimo Torinese (TO) alle ore 17.30;

il 16 giugno al centro commerciale La Cittadella di Casale Monferrato (AL) alle ore 17.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/albertoursoofficial

Le date dell’instore tour di Giordana Angi di Amici

Molto lungo anche l’instore tour che attende l’altra finalista di Amici, Giordana Angi, un’artista che sta vivendo un momento di grande fama anche grazie alla collaborazione con Tiziano Ferro, ormai divenuto un vero garante per la sua futura carriera.

Ecco il calendario del suo tour:

il 27 maggio alla Mondadori di Aprilia;

il 28 maggio alla Mondadori di Frosinone;

il 29 maggio a Marcianise (CE);

il 30 maggio alla Mondadori Duomo di Milano;

il 31 maggio al centro commerciale Elnòs Shopping di Roncadelle (BS);

il 1° giugno alla Feltrinelli di Verona;

il 2 giugno a Modena;

il 4 giugno a Castenaso (BO);

il 5 giugno al centro commerciale ESP di Ravenna;

il 6 giugno a Trevi (PG);

il 7 giugno al centro commerciale Metropolis di Rende (CS);

l’8 giugno al centro commerciale Due Mari di Maida (CZ);

il 9 giugno al Porto degli Ulivi di Rizziconi (RC);

l’11 giugno al centro commerciale Centro Sicilia di Misterbianco (CT);

il 12 giugno al centro commerciale La Fortezza di Modica (RG);

il 13 giugno a Castrofilippo (AG);

il 14 giugno alla Feltrinelli di Palermo;

il 15 giugno alla Feltrinelli di Latina;

il 16 giugno a Settimo Torinese (TO);

il 17 giugno a Genova;

il 19 giugno a Livorno;

il 20 giugno al centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio (FI);

il 21 giugno al centro commerciale Eurotorri di Parma;

il 23 giugno a Taranto;

il 25 giugno a Monte Sant’Angelo (FG);

il 26 giugno a Benevento;

il 30 giugno a Biella;

il 3 luglio al centro commerciale Tiare Shopping di Villesse (GO);

l’8 luglio al centro commerciale Portogrande di San Benedetto del Tronto (AP);

il 9 luglio al centro commerciale Centro Abruzzo di San Giovanni Teatino (CH);

il 10 luglio al centro comemrciale Le Bolle di Eboli (SA).

Di seguito il video di Casa di Giordana Angi:

