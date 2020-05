Kraftwerk tour 2021: le date e i biglietti dei concerti della formazione tedesca guidata da Ralf Hutter in Italia.

La leggenda dei Kraftwerk continua. Nel cinquantesimo anniversario della loro formazione, i pionieri della musica elettronica e del krautrock torneranno a esibirsi in Italia. Già nel 2019 sono stati protagonisti di un doppio appuntamento importante al Teatro Romano di Ostia, nell’ambito del Rock in Roma.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli sulle nuove date nel nostro paese nel 2021.

Kraftwerk in Italia: data e biglietti

La formazione tedesca avrebbe dovuto esibirsi nel 2020 al Gran Teatro Geox di Padova il 21 maggio, il 23 maggio al Teatro Regio di Parma e al Teatro degli Arcimboldi di Milano il 25 e 26 maggio.

Gli appuntamenti sono però tutti slittati al 2021 a causa dell’emergenza Coronavirus. Questo il nuovo calendario:

6 aprile al Teatro Regio di Parma

7 e 8 aprile al Teatro degli Arcimboldi di Milano

10 aprile al Gran Teatro Geox di Padova

Per quanto riguarda i biglietti, quelli già acquistati rimarranno validi anche per le nuove date. Chi ancora non ha acquistato i tagliandi può invece farlo sul circuito TicketOne e in tutti gli altri punti vendita autorizzati.



Kraftwerk: una carriera infinita

Oggi composti da Ralf Hütter, Henning Schmitz, Fritz Hilper e Falk Grieffenhagen, i Kraftwerk hanno scritto pagine importantissime della musica elettronica degli anni Settanta.

Ispirati dal minimalismo e dalla musica colta di Stockhausen, hanno sempre adottato un’estetica futuristica, con ritmiche robotiche che hanno anticipato di diversi anni generi come la techno, l’house, l’industrial, facendo però anche la storia della musica pop più commerciale, creando di fatto il cosiddetto techno pop.

Di seguito The Robots, uno dei brani simbolo della carriera della formazione tedesca:

