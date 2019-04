Alla scoperta di Giusy Ferreri: dalla sindrome di Wolff-Parkinson-White al successo, passando per i suoi trascorsi da cassiera.

Giuseppa Gaetana Ferreri, meglio nota semplicemente come Giusy Ferreri (17 aprile 1979) è una pioniera dell’epoca dei talent. A un passo dall’abbandonare il sogno di diventare una cantante, Giusy ha trovato la svolta grazie alla partecipazione alla prima edizione italiana di X Factor.

La favola di Giusy Ferreri, da cassiera a cantante

Giusy Ferreri cresce con la passione per il canto, il timbro della sua voce piace e convince e lei decide di iscriversi a una scuola di canto. All’età di otto anni le viene diagnosticata la sindrome di Wolff-Parkinson-White, un problema cardiaco che riuscirà a superare solo a ventuno anni in seguito a due operazioni chirurgiche.

In pochi sanno che il suo esordio musicale risale al 2005: il brano è Party, il nome d’arte scelto dalla cantante è quello di Gaetana, il suo secondo nome. Una scelta non proprio fortunata dal punto di vista commerciale.

Si trasferisce in provincia di Milano per avvicinarsi al cuore pulsante del mondo della musica ma, come spesso accade, gli inizi sono difficili e soprattutto poco remunerativi. Per guadagnarsi da vivere lavora come cassiera all’Esselunga ma non dimentica il suo sogno nel cassetto. Fare la cantante. Riesce anche a firmare un contratto con la Warner che però non crede in lei e decide di rescindere l’accordo.

Si concede un’ultima occasione nel 2008 quando decide di sostenere i provini per la prima edizione di X Factor. Nonostante il grande successo di Non ti scordar di me, Giusy Ferreri non vincerà, ma la sua carriera da professionista è ormai iniziata. Il grande sogno è finalmente coronato.

Giusy Ferreri

La vita privata di Giusy Ferreri, mamma… a Sanremo!

Il compagno di Giusy Ferreri è Andrea Bonomo. La loro è una relazione storica, consolidata nel tempo e che ha già tagliato il traguardo dei dieci anni. Andrea condivide con Giusy la passione per la musica. Anche lui infatti è un cantante, o meglio, ha iniziato la sua carriera come cantante partecipando al Festival di Sanremo nel 2008, poi ha appeso il microfono al chiodo.

Ma non la penna. Andrea è uno dei principali autori italiani e ha scritto diverse canzoni per artisti del calibro di Eros Ramazzotti, Nek, Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Insomma, il regista invisibile del pop italiano.

Giusy Ferreri e Andrea Bonomo sono diventati genitori ‘a sorpresa’ nel 2017. A dare il lieto annuncio è stata proprio la stessa cantante con un post pubblicato sui suoi canali social a poche settimane dall’inizio del Festival di Sanremo al quale avrebbe preso parte con la canzone Fa talmente male, piazzatasi al ventesimo posto nella classifica finale.

“L’ho scoperto due settimane prima di partire per Sanremo – ha dichiarato Giusy Ferreri in un’intervista riportata da lifestar.it. Se questa gravidanza è arrivata nell’anno in cui dovevo concentrarmi con tutta me stessa sulla carriera, un motivo c’è. Non ci pensavo e non me l’aspettavo. Per me la gravidanza era materia totalmente tabù, a parte le nausee, non avevo ben chiaro che cosa potesse succedere fisiologicamente.”

Una bellissima soddisfazione per la cantante, che ha poi spiegato come la loro sarà una vita in viaggio: “Sarà sicuramente un cambiamento e ci attrezzeremo, ma io avrei adorato vivere sempre in viaggio fin da piccola, sognavo addirittura di vivere in una casa mobile, come quelle del circo. Con lui o lei sarà un viaggio ancora più divertente perché sarà un viaggio artistico“. E il viaggio è iniziato proprio con la nascita di Beatrice, la figlia di Giusy Ferreri.

Di seguito il video di Amore e Capoeira di Takagi e Ketra con Giusy Ferreri e Sean Kingston: