Wham!, Last Christmas: le curiosità su una delle canzoni natalizie più amate di sempre, che ha ispirato anche l’omonimo film del 2019.

Il 15 dicembre 1984 veniva pubblicata dagli Wham! una delle canzoni destinate a diventare un classico moderno del Natale: Last Christmas. Singolo uscito come doppio A-side insieme a Everything She Wants, ha saputo diventare fin da subito uno dei brani più amati non solo dai fan del duo di George Michael.

Andiamo a scoprire alcune curiosità su questa straordinaria canzone che ogni anno ci accompagna durante le festività natalizie.

Wham!, Last Christmas: le curiosità

Brano scritto in un pomeriggio da George Michael nella propria casa, mentre Andrew Ridgeley e il padre guardavano una partita di calcio in televisione, è stato pubblicato il 15 dicembre 1984.

Il grandissimo successo di questo pezzo fu immediato, tanto da permettergli di raggiungere la posizione numero 2 nella classifica britannica, superata solo da un’altra canzone natalizia, Do They Know It’s Christmas?, frutto del progetto Band Aid di Bob Geldof (canzone in cui tra l’altro appariva anche lo stesso George Michael).

Nel Regno Unito ha venduto più di un milione di copie nel primo anno, diventando il singolo di maggior successo a non arrivare in vetta alla classifica.

A causa della ripetizione annuale del brano nel periodo natalizio dalle emittenti radiotelevisive, sui social è nato da qualche anno un gioco, il Whamageddon. In cosa consiste? In pratica, i partecipanti al game non devono ascoltare il brano degli Wham!. Qualora il concorrente incappasse anche solo nell’ascolto di un pezzo di Last Christmas, deve annunciarlo sui social scrivendo #whamageddon.

Di seguito il video del classico natalizio del duo britannico:

Last Christmas: il film

A 35 anni dall’uscita del brano, nel 2019 al cinema è arrivato un omonimo film, diretto da Paul Feig e con protagonista Emilia Clarke. Si tratta di una commedia sentimentale ispirata in parte dalle canzoni degli Wham!.

Non a caso, molte canzoni di George Michael, tra cui alcuni inediti, fanno parte della colonna sonora.