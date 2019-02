La carriera, la vita privata e le curiosità su Elettra Lamborghini.

Elettra Lamborghini è l’ereditiera italiana che ha deciso di inseguire il successo nel mondo della musica. Famosa più per il suo atteggiamento e le sue dichiarazioni piuttosto provocatorie, la giovane star del mondo dei social e della televisione nel 2018 ha trovato il successo con una hit estiva come Pem Pem.

Scopriamo tutte le curiosità su una delle più che probabili coach di The Voice of Italy 2019.

ELETTRA LAMBORGHINI

Chi è Elettra Lamborghini: la biografia

Elettra Miura Lamborghini è nata il 17 maggio 1994 a Bologna sotto il segno del Toro. Primogenita di Tonino e Luisa Lamborghini, e quindi nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore della celebre casa automobilistica, è cresciuta nel lusso fin da bambina.

Il suo sogno è stato fin dall’inizio quello di sfondare nel mondo del cinema ma, pur avendo preso lezioni di recitazione da giovane, non è mai riuscita a ritagliarsi un suo spazio (almeno finora) in produzioni di buon livello.

Divenuta maggiorenne, l’ereditiera ha iniziato a far parlare di sé per alcuni scatti molto sexy pubblicati sui social. Le sue foto hanno fatto talmente scalpore, da permetterle di essere invitata nel 2015 al Chiambretti Night.

L’anno dopo prende parte al reality Super Shore, trasmesso in Spagna e in America Latina, mentre in Italia si fa conoscere per il reality di Mtv Riccanza, con protagonisti diversi ereditieri del nostro Paese.

Nel 2017 è ancora in televisione, protagonista del Grande Fratello in Italia e del Geordie Shore in Inghilterra. Ormai alquanto famosa, arriva a pubblicare un calendario sexy su Playboy.

Il 2018 è l’anno della svolta. Forse stanca della fama da programmi trash, decide di darsi alla musica e pubblica Raggaeton, lanciando anche una hit estiva di grande successo: Pem Pem.

Minore impatto hanno i suoi singoli successivi. Quale sarà il futuro dell’ereditiera nel mondo della musica? Difficile fare un pronostico. L’artista è sotto contratto con la label di Sfera Ebbasta, e ha già collaborato con nomi di alto profilo come Gué Pequeno. Con quest’ultimo dovrebbe tra l’altro essere una dei giudici di The Voice of Italy 2019. Insomma, la sua carriera è appena cominciata e può ancora prendere tantissime vie differenti.

La vita privata di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini è fidanzata? Per il momento sembra di no. O almeno nulla di serio c’è nella sua vita sentimentale. Va però detto che Elettra in amore si è data fin qui molto da fare.

Durante il programma Super Shore ha intrattenuto un rapporto con Abraham Garcia Arevalo. L’anno successivo si dedicata a dei flirt con Chloe Ferry e Marnie Simpson, altre due protagoniste di Super Shore.

Ma allora Elettra Lamborghini è gay? Pare di no. Semplicemente, è una ragazza che non si pone limiti nemmeno per quanto riguarda la sfera sessuale. Da un personaggio del genere è lecito attendersi di tutto.

Nonostante questo, ha affermato di sognare un grande amore, un uomo capace di tenerle testa e farla sentire speciale. Un sogno tutto sommato piuttosto tradizionale, non credi?

5 curiosità su Elettra Lamborghini

-Da bambina ha partecipato ad alcune gare di equitazione, sport che l’appassiona particolarmente.

-Ha diversi tatuaggi (uno a macchia di leopardo sulla spalla e sul gluteo sinistro) e ha tantissimi piercing: ben 42. Dove ha questi piercing? Sparsi per tutto il corpo, e a quanto pare alcuni sono anche di diamanti.

-Elettra Lamborghini è alta 1 metro e 65.

-Su Wikipedia Elettra Lamborghini non ha alcuna pagina per il momento. Non si sa se sia una sua scelta o semplicemente nessuno ha ancora pensato di scrivere dettagli sulla sua storia.

-Su Instagram Elettra Lamborghini è invece una star: il suo account ufficiale ha oltre 3,9 milioni di follower.

Di seguito il video di Mala di Elettra Lamborghini: