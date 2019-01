Le curiosità e la vita privata di Manuel Agnelli, il cantante degli Afterhours.

Lo abbiamo conosciuto come leader degli Afterhours e giudice di X-Factor, ma Manuel Agnelli è molto di più. Un producer coi fiocchi, un grande scrittore, un personaggio atipico, eclettico e completo, uno dei veri artisti della nostra musica.

A Sanremo 2019 il cantante sarà protagonista nella serata dei duetti con Daniele Silvestri. Scopriamo insieme tutte le curiosità sulla sua carriera.

Manuel Agnelli

Chi è Manuel Agnelli: la biografia

Manuel Agnelli è nato a Milano il 13 marzo 1966 sotto il segno dei Pesci. L’artista è cresciuto a Corbetta e si è diplomato all’I.T.A.S. Bonfantini di Novara.

La sua carriera è iniziata nel 1985, quando ha fondato gli Afterhours insieme a Lorenzo Olgiati e Roberto Girardi, cui poco dopo si aggiunge Paolo Cantù.

La formazione della band cambierà nel corso degli anni Novanta diverse volte, ma Agnelli rimarrà sempre alla guida del gruppo, e darà vita a numerosi album in studio molto apprezzati, specialmente dalla scena rock italiana.

Nel 2009 per la prima volta la band partecipa al Festival di Sanremo con il Il paese è reale, brano premiato con il riconoscimento della critica Mia Martini. Di seguito il video ufficiale di questo pezzo:

Al di là dei suoi numerosi meriti nel mondo della musica, sia con gli Afterhours che in altri progetti, Agnelli è stato apprezzato negli ultimi anni anche come giudice di X-Factor.

Manuel Agnelli a X-Factor

Agnelli è stato uno dei giudici del talent di Sky dal 2016 al 2018. Nelle sue tre edizioni ha guidato la categoria Over, quella dei Gruppi e infine quella delle Under donne. Il suo più grande merito nel corso di queste tre edizioni è stato l’aver lanciato i Måneskin, oggi una delle realtà pop rock più importanti d’Italia.

La vita privata di Manuel Agnelli: moglie e figlia

Personaggio televisivo atipico, Manuel Agnelli ha spesso tenuto a tenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Da oltre quindici anni la sua compagna è Francesca Risi, per alcuni sua moglie. Ma in realtà Manuel non ha mai confermato le indiscrezioni sul matrimonio.

Manuel Agnelli è anche padre: nel 2008 è nata la sua, finora, unica figlia, Emma.

5 curiosità su Manuel Agnelli

-L’album di debutto degli Afterhours, All the Good Children Go to Hell del 1987, è stato valutato da Il Mucchio Selvaggio come uno dei migliori dischi italiani degli anni Ottanta.

-Nel 1989 è stato uno dei co-fondatori dell’etichetta Vox Pop, che produce negli anni Novanta dischi di band come Ritmo Tribale e Casino Royale.

-Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti del calibro di Mina e Patty Pravo.

-Manel Agnelli è alto 1 metro e 83.

-Su Instagram Manuel Agnelli non ha un account ufficiale.

Di seguito il video di Bianca del gruppo di Manuel Agnelli, gli Afterhours, con Carmen Consoli: