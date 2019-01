La carriera, la vita privata e le curiosità su Nick Carter, l’uomo immagine della boy band più amata di sempre.

Tanti auguri a Nick Carter! Il membro più famoso della boy band più celebrata e amata nella storia della musica compie oggi 39 anni. Il tempo passa e anche i BSB non sono più quelli di una volta, ma la grinta e l’energia del biondo Nick sono rimaste intatte.

Per festeggiare il suo compleanno andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Fonte foto: Instagram.com/nickcarter/

Chi è Nick Carter: la biografia

Nicholas Gene Carter è nato a Jamestown, nello Stato di New York, il 28 gennaio 1980 sotto il segno dell’Acquario. L’inizio del suo percorso artistico risale al 1990, con alcuni tentativi di diventare attore.

La svolta della sua vita avviene però poco più tardi, quando il manager Lou Pearlman lo sceglie per diventare uno dei Backstreet Boys, un progetto di boy band che sta mettendo in piedi.

Il quintetto, formato da Howie Dorough, Brian Littrell, A.J. McLean e Kevin Richardson, ottiene fin da subito un grande successo in Europa e Asia, per poi sfondare, sul finire degli anni Novanta, anche in America.

Il boom della boy band è pazzesco, ben oltre le aspettative degli stessi produttori. In totale, i cinque ragazzi vendono oltre 130 milioni di dischi in tutto il mondo.

Di seguito il video di I Want It That Way, uno dei brani simbolo dei Backstreet Boys:

Nel momento di maggior successo della band, Nick diventa un vero e proprio rubacuori, l’uomo immagine del gruppo. Trascinato dal suo aspetto, inizia a prendersi sempre più la scena, diventando uno dei vocalist più presenti nei singoli della band.

I primi anni Duemila segnano però una brusca frenata nelle fortune dei Backstreet Boys, e nel 2002 Nick decide di tentare un’avventura da solista con l’album Now or Never, che raggiunge il 17° posto nella classifica Billboard.

Tre anni più tardi ritorna nel gruppo e dà alle stampe con i compagni l’album Never Gone, forse l’ultimo dei loro successi planetari. Dopo l’abbandono di Kevin Richardson, infatti, i lavori della band non ottengono più quei numeri clamorosi d’inizio carriera.

Nel 2011 Nick ci riprova da solista, ma anche stavolta non riesce a imporsi del tutto. Per nulla abbattuto, tra il 2014 e il 2015 dà alle stampe due nuovi album, di cui uno in collaborazione con Jordan Knight.

Cosa fa oggi Nick Carter? Continua a essere una delle colonne portanti dei Backstreet Boys. Il gruppo ha infatti riabbracciato nel 2012 Kevin ed è tornato a pubblicare album e fare tour con discreta continuità, pur non riuscendo ad avvicinare i fasti di un tempo. Carter e gli altri saranno protagonisti tra l’altro di un nuovo tour nel 2019 che toccherà anche l’Italia.

Il video dell’ultimo singolo dei BSB, Chances:

La vita privata di Nick Carter: figli e moglie

Dopo alcune turbolente relazioni (tra cui una con Paris Hilton) nel 2011 Nick ha iniziato a frequentare Lauren Kitt. I due si sono fidanzati ufficialmente nel 2014 e sposati l’anno successivo, il 12 aprile, con una romantica cerimonia sulla spiaggia di Santa Barbara, in California.

Il 19 aprile del 2016 è nato il loro primo figlio, Odin Reign.

7 curiosità su Nick Carter

-Il padre Robert Gene è di origine ebraica, mentre gli antenati della madre risalirebbero addirittura a un gruppo di irlandesi arrivati in America a bordo della Mayflower.

-Non solo Nick. I Carter sono (quasi) tutti famosi. Il fratello Aaron è a sua volta un cantante, la sorella Angel fa la modella e altre due sorelle, Leslie (morta nel 2012 a soli 25 anni) e Bobbie Jean sono diventate celebrità dopo il reality House of Carters.

-Nel 1990 ha fatto una comparsata nel film cult con Johnny Depp e Winona Ryder Edward mani di forbice.

-In alcuni concerti Nick si è esibito in assoli di batteria, pur non essendo un batterista di professione (né abbia mostrato un talento naturale per lo strumento).

-Nel corso degli anni è stato votato più volte, da diverse riviste americane, come uno degli uomini più sexy del mondo.

-Nick Carter è alto 1 metro e 83.

-Su Instagram Nick Carter ha un account ufficiale da oltre 1 milione di follower, unico tra i Backstreet Boys a sfondare il muro del milione (degli altri solo Brian ha superato i 500mila follower).

Di seguito una foto di Nick con il figlio:

FONTE FOTO: Instagram.com/nickcarter/