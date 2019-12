La top ten delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane nel 2019: prevalgono le hit internazionali.

EarOne ha reso noti i dati relativi alle canzoni più trasmesse dalle radio italiane nel 2019. Paradossalmente, in un paese che continua a prediligere l’ascolto di musica autoctona, prevalgono i passaggi delle grandi hit internazionali, a discapito di alcuni dei brani più amati dal pubblico.

Solo tre sono infatti le ‘nostre’ canzoni presenti tra le prime dieci posizioni della classifica delle canzoni più passate nel 2019. Ecco di quali si tratta.

Le canzoni più trasmesse dalle radio italiane nel 2019

In uan top ten in cui prevalgono le canzoni dalle sonorità latine o comunque ballabili, le tre italiane che riescono a farsi strada sono due hit che non hanno raggiunto i primi posti delle classifiche dei ufficiali dei singoli, e un brano che invece si configura a tutti gli effetti come internazionale: Pensare male dei The Kolors con Elodie, Maradona y Pelé, l’ultimo brano dei Thegiornalisti prima della separazione da Tommaso Paradiso, e Piece of Your Heart degli italianissimi Meduza.



La classifica delle canzoni più trasmesse nel 2019

Nel resto della graduatoria, troviamo alcuni dei brani più amati degli ultimi dodici mesi: da Girls Go Wild di LP a Juice di Lizzo, senza dimenticare il tormentone latino Calma di Pedro Capo e Farruko. Ecco l’intera top ten:

10 – Con Calma di Daddy Yankee e Snow

9 – Maradona y Pelé dei Thegiornalisti

8 – Nothing Breaks Like a Heart di Mark Ronson e Miley Cyrus

7 – Piece of Your Heart dei Meduza con i Goodboys

6 – Sweet but Psycho di Ava Max

5 – Pensare male dei The Kolors con Elodie

4 – Calma (Remix) di Pedro Capo con Farruko

3 – Juice di Lizzo

2 – Giant di Calvin Harris con Rag’n’Bone Man

1 – Girls Go Wild di LP

