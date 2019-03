La classifica Fimi dei singoli: le canzoni più scaricate e ascoltate in streaming in Italia, settimana dopo settimana.

Nella decima settimana del 2019 la classifica italiana dei singoli non subisce variazioni estremamente significative. Rimane stabile il primato di Mahmood, si registra ancora una lieve ascesa per Lady Gaga, ma in generale è la perdita di forza dell’effetto Sanremo a farla da padrona. Delle canzoni presentate all’Ariston, rimangono 8 superstiti nei primi 100 posti.

Tra le tante new entry è significativo il contributo di Lazza e del suo ultimo album, Re Mida, in cima alla classifica degli album.

La classifica Fimi dei singoli: la top ten

Come anticipato, alla quinta settimana di presenza in classifica rimane stabile al primo posto Soldi di Mahmood. Segue al secondo posto, con una posizione guadagnata, Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper, mentre completa il podio Con Calma di Daddy Yankee e Snow, in ascesa di ben cinque posizioni.

Scivola dal secondo al quarto posto I tuoi particolari di Ultimo, stabile al quinto posto Calma (remix) di Pedro Capò e Farruko, mentre passa dal quarto al sesto posto Sweet but Psycho di Ava Max.

Scende di una posizione Per un milione dei Boomdabash, ora settima, seguita da È sempre bello di Coez, che guadagna un posto. La ragazza con il cuore di latta di Irama passa dal settimo al nono posto, mentre chiude la top ten un’importante new entry, La luna e la gatta, di Takagi e Ketra con Jovanotti, Calcutta e Tommaso Paradiso.

JOVANOTTI

La classifica italiana delle canzoni

Tra le new entry più significative, oltre al già citato brano di Takagi e Ketra e ai tanti pezzi che compongono l’album Re Mida di Lazza, va segnalata al 35esimo posto Sucker dei Jonas Brothers.

Il salto in avanti più significativo è quello di Lunedì di Salmo, che passa dal 92esimo al 56esimo posto. Lo scivolone più vistoso è invece quello di Fateme cantà di Ultimo, che passa dalla 12esima alla 40esima posizione.

Di seguito il video di Soldi di Mahmood:

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/musica-sul-tuo-smartphone-spotify-1796117/