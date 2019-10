Artista eclettico e sperimentale, Caparezza è diventato nel corso degli anni uno degli artisti italiani più amati in assoluto: ecco le sue migliori canzoni.

Caparezza è sicuramente uno dei cantanti più interessanti in circolazione, un artista che è stato capace di fondere il rap e l”hip hop con una varietà infinita di generi.

I suoi testi sono il punto forte della sua produzione, canzoni che vanno dritto al sodo e affrontano temi sociali importanti, ma che sono anche in grado di esplorare il caos della sua mente. Andiamo alla scoperta di alcune delle sue migliori canzoni!

Le migliori canzoni di Caparezza

Scegliere non è stato facile, ma ci abbiamo provato. Ecco la nostra top five!



Caparezza

Caparezza: Fuori dal Tunnel

Non potevamo non cominciare dal successo assoluto del cantante, singolo estratto dal suo secondo disco Verità supposte. Canzone orecchiabile e che ti entra in testa per non andarsene più, ha avuto anche una storia controversa, dal momento che l’artista l’aveva scritta proprio per raccontare come il divertimento serale dei giovani sia spesso forzato e omologato… ma il messaggio forse non è stato compreso, tant’è che il brano è stato usato per tantissimi programmi televisivi (come Amicii) che avrebbero fatto infuriare Caparezza. Ecco il video:

Caparezza: Kevin Spacey

Un omaggio all’attore estratto dal disco Il sogno eretico. Caparezza costruisce rime citando più di 20 film di Spacey… fra cui anche i finali! La canzone, infatti, è un vero e proprio brano-spoiler, ed è lo stesso Capa ad avvisare (più o meno) gli ascoltatori all’inizio: «non per la politica dovete odiarmi, non per la mia voce nasale, ma per questo pezzo. Adesso avete un motivo». Insomma, se fra i vostri piani di stasera c’è quello di una bella maratona dei suoi film, non ascoltate questo pezzo:

Caparezza Vieni a ballare in Puglia

Brano del 2008 che affronta il delicato tema delle morti bianche, e che si presenta come un chiaro riferimento ad alcuni incidenti sul lavoro avvenuti a Molfetta qualche mese prima dell’uscita della canzone. Caparezza usa l’ironia come arma di denuncia, e non a caso il termine ballare, in realtà, significa morire. Ecco il brano, realizzato in collaborazione con Al Bano:

Caparezza: Mica Van Gogh

Un pezzo che dimostra tutta la stravaganza di Caparezza, che accumuna Van Gogh e la sua pazzia a quella di un italiano medio. Brano estratto dall’album Museica, è stato scritto dal cantante durante un soggiorno ad Amsterdam, «fra le prostitute e la marijuana». Ecco il video della canzone:

Caparezza: Ti fa stare Bene

Concludiamo la rassegna con una delle ultime hit del cantante, che ha intasato radio e televisioni. Si tratta di Ti fa stare bene, uscita nel 2017 e che presenta al suo interno un coro di bambini nel ritornello. Ecco la quinta e ultima canzone della nostra top five:

Tutti gli album di Caparezza: la discografia dell’artista

La carriera del Capa comincia negli anni Novanta, quando l’artista di Molfetta comincia a farsi conoscere con qualche demo ed esibizione live, ma con un nome d’arte diverso: Mikimix. Tuttavia il pubblico non reagirà benissimo alle sue prime canzoni, e così verso la fine degli anni Novanta, l’artista decide di cambiare rotta: nuova musica, e nuovo nome, Caparezza, che in dialetto molfettese significa testa riccia.

Il 2000 è l’anno dell’esordio, con il suo primo album ?!, anche se il vero successo arriverà con il secondo disco, che come dice il Capa in un suo testo, è sempre il più difficile nella carriera di un artista: si tratta di Verità Supposte, forte dall’uscita di uno dei singoli più famosi del cantante, Fuori dal tunnel.

È la consacrazione del rapper, che comincia a sperimentare diversi generi musicali nei suoi dischi, dal rock all’hip-hop sino alle sonorità più pop. Ecco la sua discografia completa:

• ?! (2000)

• Verità Supposte (2003)

• Habemus Capa (2006)

• Le dimensioni del mio caos (2008)

• Il sogno eretico (2011)

• Museica (2014)

• Prisoner 709 (2017)