Andiamo alla scoperta della meravigliosa musica di Ben Harper: le canzoni migliori e la discografia completa del cantante e chitarrista.

Benjamin Chase “Ben” Harper è nato a Claremont il 28 ottobre 1969 sotto il segno dello scorpione ed è un cantante e chitarrista statunitense fra i più famosi al mondo. Il suo stile inconfondibile e i suoi testi intensi e spesso impegnati ne hanno fatto uno dei musicisti più apprezzati del panorama musicale attuale. Ripercorriamo la sua carriera attraverso le sue canzoni e i suoi dischi migliori.

Le migliori canzoni di Ben Harper

Abbiamo selezionato tre delle canzoni di Ben Harper dal suo repertorio. Riviviamole insieme riascoltando la musica e lasciandoci trasportare dalle immagini dei video. Ecco a voi i pezzi migliori di Harper!

Ben Harper: Diamonds on The Inside

Intensa, emozionante, vera. La canzone forse più famosa di Ben Harper è lei, Diamonds on The Inside. Riascoltiamola insieme e godiamoci il videoclip del pezzo tratto dall’omonimo disco.

Ben Harper: Pink Balloon

Un salto al 2016 con una canzone dalle forti tinte rock, realizzata in collaborazione con i The Innocent Criminals. Un riff di chitarra che fa volare sin dal primo ascolto, e che difficilmente vi toglierete dalla testa. Ecco il video:

Ben Harper: Walk Away

Concludiamo con un pezzo degli anni Novanta, un atto dovuto a quello che è stato il primo Ben Harper. Si tratta di Walk Away, ed è estratto dal secondo disco del cantante Welcome to the Cruel World. Sentiamocelo insieme:

La discografia di Ben Harper: gli album del cantante

Una carriera cominciata agli inizi degli anni Novanta con il disco Pleasure and Pain, e continuata con tantissimi dischi di successo, fra cui impossibile non ricordare il grande Diamonds On The Inside del 2003. Ben Harper ha sempre mantenuto una grande costanza, pubblicando dischi con una distanza di due/tre anni, sempre innovandosi ma mantenendo quello stile che lo ha contraddistinto sin dagli inizi.

Ecco la discografia completa del cantante.

Album in studio:

1992 – Pleasure and Pain

1994 – Welcome to the Cruel World

1995 – Fight for Your Mind

1997 – The Will to Live

1999 – Burn to Shine

2003 – Diamonds on the Inside

2004 – There Will Be a Light

2006 – Both Sides of the Gun

2007 – Lifeline

2009 – White Lies for Dark Times

2011 – Give Till It’s Gone

2013 – Get Up!

2014 – Childhood Home

2016 – Call It What It Is

2018 – No Mercy in This Land

Album dal vivo:

2001 – Live from Mars

2005 – Live at the Apollo

2007 – Live at Twist & Shout

2010 – Live from the Montreal International Jazz Festival

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/benharper/