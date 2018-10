Ripercorriamo alcune delle più belle canzoni di High School Musical, il film Disney che ha segnato una intera generazione!

Te le ricordi le canzoni di High School Musical? Per chi non lo conoscesse, si tratta di un film prodotto in America nel 2006 al quale sono seguiti altri due lungometraggi, ed è presto diventato uno dei film musicali più famosi in tutto il mondo. Pensate che è stato il film più visto su Dinsey Channel, con ben 17 milioni di spettatori… solo durante la prima TV!

Le migliori canzoni di High School Musical

La trama del film è molto semplice e racconta la vita di un tipico college americano, vissuta però sotto il segno della musica. Proprio nel primo film, infatti, tutti i protagonisti devono prepararsi per il musical di fine anno, e fra i tanti cantanti spiccano i due protagonisti, Troy Bolton e Gabriella (interpretati da Zac Efron e Vanessa Hudgens).

Andiamo a riascoltare alcune delle più belle canzoni tratte dai film!

High School Musical: Breaking Free

Si tratta della canzone più famosa, che chiude il primo film e mostra il duetto fra Troy e Gabriella. Del pezzo è stata realizzata anche una cover da Luca Dirisio, dal titolo Se provi a volare. Ecco il video della canzone:

High School Musical: Gotta Go On My Way

Siamo nel secondo film, e questa senza dubbio è una delle canzoni più intense di tutta la saga, il momento in cui Gabriella lascia in lacrime Troy. Riascoltiamo insieme la canzone:

High School Musical: We’re All in This Together

Non potevamo non inserire, fra le migliori canzoni della saga, il celebre coro dei Wildcats, la squadra di basket ufficiale del college fra le cui fila milita anche Troy. Per voi il video con la meravigliosa coreografia!

High School Musical: You’re the Music in Me

Canzone a tre voci suonata al pianoforte, dove rivediamo nuovamente Troy al fianco di Gabriella. Intensa, emozionante, tutta da vivere. Ecco il video:

High School Musical: Everyday

Concludiamo con la canzone finale del secondo capitolo, Everyday. Troy si è riappacificato con i suoi amici, e la sera dello spettacolo proprio loro organizzano per lui una sorpresa: il ritorno di Gabriella al Country Club. Alla fine i due, ancora innamorati, cantano insieme ai Wildcats e Sharpay. Riascoltiamo insieme questa meravigliosa canzone:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/HighSchoolMusical/