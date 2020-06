Tormentoni estate 2020: tutte le canzoni che ci accompagneranno nei prossimi mesi in radio, in televisione e su ogni spiaggia.

L’estate è alle porte… è tempo di tormentoni! Tra brani di grandissimi artisti italiani e hit internazionali che già hanno conquistato le nostre radio, nonostante il Coronavirus sono molti i brani che si stanno dando battaglia per il titolo di canzone dell’estate.

Andiamo a scoprire insieme tutte le canzoni che ci faranno ballare nei mesi più caldi dell’anno.





Tutti i tormentoni dell’esatate 2020

Partiamo da chi l’estate l’ha anticipata di parecchi mesi, Ghali, che da marzo ormai ci sta accompagnando con la sua Good Times, brano perfetto per l’estate e già padrone delle classifiche da lungo tempo. Ecco il video ufficiale girato durante la quarantena:

Più recente ma già molto apprezzata è Mediterranea, la nuova canzone di Irama, che da un paio d’anni a questa parte è uno dei re dell’estate italiana (ricordiamo il successo di Nera nel 2018 e Arrogante nel 2019):

E rimanendo in tema vincitori di Amici, Gaia potrebbe essere una delle regine dell’estate con la sua portoghese e suadente Chega, che a diverse settimane dall’uscita non sembra intenzionata a cedere il passo a hit più recenti:

E passiamo quindi a Elodie, a sua volta tra i volti più scatenati nelle ultime estati italiane. L’avevamo lasciata in versione Mahmood a Sanremo e la ritroviamo R&B ma decisamente più sudamericana nella nuova Guaranà:

L’ultima arrivata nel gruppone delle hit estive è però quella con le carte in regola più importanti per conquistare il primato, almeno in attesa del nuovo brano di Takagi e Ketra, che dovrebbe essere cantato da Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini: stiamo parlando di Karaoke, la seconda collaborazione dei Boomdabash con Alessandra Amoroso:

Tormentone 2020: le possibili sorprese

Tra le possibili sorprese possiamo citare Cara con Fedez e la loro Le feste di Pablo. Ma a proposito del marito di Chiara Ferragni, attenzione alla nuova hit Bimbi per strada (Children).

Rimanendo in ambito pop rap, anche J-Ax ha già lanciato il suo tormentone estivo, Una voglia assurda, che sembra avere meno chance di vincere quest’anno la battaglia delle hit. Stesso discorso per Quando, quando quando di Alberto Urso con lo stesso Ax.

E restando in ambito Amici Speciali, attenzione a Random, con la sua Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa, che sta ottenendo ottimi riscontri in streaming. Possibile outsider infine Tiziano Ferro, che per l’estate 2020 ha puntato tutto su Balla per me con Jovanotti:

I tormentoni stranieri dell’estate 2020

Ma i tormentoni possono ovviamente essere anche straniari, e in pole quest’anno c’è la virale Mamacita dei Black Eyed Peas con Ozuna.

Punta meno sul reggaeton e più sulla dance pop Lady Gaga, che aggredisce l’estate insieme ad Ariana Grande e alla loro Rain On Me.

Attenzione però, perché il vero tormentone potrebbe arrivare da un artista decisamente più inatteso, il canario Juanfran con la sua Como Llora, che ha conqusitato Spotify nelle ultime settimane: