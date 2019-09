Beatles, Abbey Road: le canzoni, la storia e i segreti di uno degli album capolavoro dei Fab Four, l’ultimo inciso (e il penultimo pubblicato) dal quartetto.

Con Abbey Road i Beatles hanno riscritto, un’altra volta, la storia della musica. Undicesimo album in studio della loro carriera, è stato l’ultimo lavoro inciso dal gruppo (e il penultimo a essere pubblicato, seguito solo da Let It Be).

Uscito in tutto il mondo il 26 settembre 1969 per la Apple Records, è ancora oggi considerato uno dei capolavori della storia della musica. Non a caso, è stato inserito da Rolling Stone al 14° posto nella lista dei 500 migliori album di sempre. Andiamo a ripercorrere la sua storia, qualche curiosità e la tracklist integrale.

Beatles, Abbey Road: storia e curiosità

Dopo il concerto sul tetto della Apple, l’ultima loro esibizione dal vivo, a gennaio 1969, i Beatles, si riunirono ad aprile per registrare il nuovo disco. I lavori per l’album avanzavano però lentamente, complici gli impegni di Lennon con Yoko Ono.

A luglio i Fab Four si ritrovarono e in una settimana incisero pezzi come Here Comes the Sun e Her Majesty. A fine luglio arrivarono altri sei pezzi, ad agosto l’ultimo, Because.

Chiuse le registrazioni, si passò alla scelta del titolo. Dopo aver vagliato Four in the Bar, All Good Children Go to Heaven e Heaven, Ringo propose Abbey Road, e la sua idea venne accettata. Si trattava d’altronde di un nome in linea con la storica copertina sulle strisce, basata su una foto scattata in quel di agosto.

The Beatles

Le canzoni di Abbey Road: la tracklist

Tanti i pezzi storici di questo disco. Nel lato A sono ad esempio presenti Come Together di Lennon, ma anche Something di Harrison. Nel lato B Here Comes the Sun e un lungo medley formato da ballate e pezzi rock and roll.

Questa la tracklist:

1 – Come Together

2 – Something

3 – Maxwell’s Silver Hammer

4 – Oh! Darling

5 – Octopus’s Garden

6 – I Want You (She’s So Heavy)

7 – Here Comes the Sun

8 – Because

9 – You Never Give Me Your Money

10 – Sun King

11 – Mean Mr. Mustard

12 – Polythene Pam

13 – She Came in Through the Bathroom Window

14 – Golden Slumbers

15 – Carry That Weight

16 – The End

17 – Her Majesty

Di seguito il video di Something: