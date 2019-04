Le canzoni e la colonna sonora di Dirty Dancing, film cult degli anni Ottanta con protagonisti Patrick Swayze e Jennifer Grey.

Tra i film/musical con la danza al centro della storia Dirty Dancing – Balli proibiti è forse il più famoso e il più amato di tutti i tempi. Pellicola diretta da Emile Ardolino e distribuita nel 1987, con protagonisti l’indimenticabile Patrick Swayze e Jennifer Grey, ha fatto innamorare del ballo generazioni e generazioni di adolescenti.

Uno dei segreti del successo del film fu la sua incredibile e pluripremiata colonna sonora. Andiamo a riascoltare insieme alcuni dei brani simbolo di questo cult movie anni Ottanta.

Dirty Dancing: la colonna sonora

Tanto e tale il successo riscosso dalla pellicola, che della colonna sonora vennero pubblicate due versioni: la prima, nel 1987, intitolata Dirty Dancing – Original Soundtrack from the Vestron Motion Picture; la seconda, nel 1988, che invece si chiamava More Dirty Dancing – More Original Music from the Hit Motion Picture Dirty Dancing.

In entrambe è presente ovviamente la canzone simbolo della pellicola, (I’ve Had) The Time of My Life, interpretata nella prima versione da Bill Medley e Jennifer Warnes, nella seconda dalla John Morris Orchestra.

Vale la pena ricordare che proprio questo brano valse alla pellicola un Oscar e un Golden Globe per la Miglior canzone originale, e ai due interpreti un Grammy per il miglior duetto.

Dirty Dancing: le canzoni più importanti

Ma oltre al brano simbolo del film, hanno contribuito al successo della colonna sonora altre canzoni in essa presenti, divenute col tempo dei classici insieme alla pellicola.

Basti pensare a Be My Baby dei Ronettes, Hungry Eyes di Eric Carmen, Hey! Baby di Bruce Channel e In the Still of the Night dei Five Satins. Ma forse l’altra canzone rimasta nel cuore di tutti i fan del film è She’s Like the Wind, cantata dal protagonista della pellicola, Patrick Swayze.

