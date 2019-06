Spotify ha creato la playlist Hit dell’estate 2019: ecco tutti i tormentoni italiani e stranieri secondo il colosso dello streaming.

Mai come quest’estate i tormentoni sembrano aver conquistato in massa le radio. Come scegliere i propri preferiti? Semplice: affidandosi a Spotify. Come ogni anno, anche nel 2019 la piattaforma di streaming musicale più famosa al mondo ha raccolto in un’unica playlist i maggior tormentoni in Italia.

Ci sono tutte le hit del momento, italiane e straniere, e non mancano brani che nei nostri confini non hanno ancora sfondato, ma che di certo avranno le loro chance per riuscirci nelle prossime settimane. Scopriamo insieme quali sono!

Le canzoni dell’estate 2019 secondo Spotify

La scelta delle canzoni è stata frutto di criteri il più possibile scientifici. Sono stati considerati i dati dello streaming, la performance delle singole canzoni nelle classifiche e nelle principali playlist, ma è stato anche valutato il possibile andamento nel tempo.

Il risultato? Una playlist in cui non mancano brani che hanno già conquistato le radio, come Ostia Lido e Jambo, o altri molto ascoltati in streaming come Veleno 7. Ma c’è spazio anche per brani che da diversi mesi sono in rotazione, come Calma di Pedro Capò. E ovviamente non mancano hit internazionali come quelle di Alvaro Soler, Ed Sheeran e Billie Eilish.

J-Ax

E attenzione perché c’è spazio anche per un brano ancora poco passato in radio: Piece of Your Heart dei Meduza, un trio di producer italiani. Un brano capace di arrivare al 21esimo posto nella Top 50 – Global, posizione più alta per un brano di artisti nostrani nella playlist più importante del mondo (almeno su questa piattaforma).

La playlist dell’estate

Pronti a scoprire tutte e 45 le hit di questa ricchissima playlist estiva? Andiamo ad ascoltarle tutte. Ecco la playlist di Spotify dedicata alle canzoni dell’estate 2019:

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/musica-sul-tuo-smartphone-spotify-1796117/