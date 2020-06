Black Lives Matter: la playlist speciale di Spotify per omaggiare il più importante movimento contro il razzismo.

La morte di George Floyd ha fatto riesplodere fortemente negli Stati Uniti e nell’intero mondo occidentale la questione del razzismo. Non a caso, si celebra in queste ore la protesta Black Lives Matter, organizzata per protestare contro quanto accaduto non solo negli ultimi giorni, ma nell’intera storia degli Stati Uniti e non solo.

Per rendere omaggio a una causa che va ben oltre un’importanza simbolica, Spotify ha voluto rendere pubblica una playlist speciale, con le migliori canzoni di empowerment ed orgoglio del popolo afroamericano.

Black Lives Matter: la playlist di Spotify

Tra grandi classici e brani dei nostri giorni, nella playlist di Spotify sono presenti molti degli inni della popolazione afroamericana, cantati da personaggi di grandissimo rilievo come James Brown, Beyoncé, Kendrick Lamar o Childish Gambino.

Quasi tutti grandi star internazionali che nelle ultime ore si sono spese (se possibile) nell’esprimere il proprio sdegno per quanto accaduto in Minnesota. Perché la morte di George Floyd ci ha insegnato che nulla è cambiato da quando, sei anni fa, Eric Garner venne ucciso dagli agenti di polizia di New York. E allora è arrivato nuovamente il momento di alzare la voce.



Fonte foto: https://www.facebook.com/JayZ/photos

Le canzoni della playlist

La playlis di Spotify non poteva che essere aperta con la canzone dell’orgoglio afroamericano per antonomasia: Say It Loud (I’m Black and I’m Proud) di James Brown, un autentico pioniere delle battaglie per i diritti dei neri in America.

Non mancano però altri classici di storici artisti della musica soul e R&B, come Love’s In Need of Love Today di Stevie Wonder, A Change Is Gonna Come di Sam Cooke, Inner City Blues di Marvin Gaye e Nina Simone, presente con due brani, tra cui Baltimore.

Ovviamente buona parte della playlist è dedicata però al mondo dell’hip hop, sia a quello old style della N.W.A. e dei Public Enemy, sia quello più moderno Childish Gambino (This Is America) e Kendrick Lamar.

Quest’ultimo è presente anche nel celebre featuring con Beyoncé in Freedom, tratto dall’album Lemonade.

Di seguito la playlist:

