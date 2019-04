Vasco Rossi ha regalato ai fan alcune anticipazioni sulla scaletta dei concerti del VascoNonStop 2019: non mancano alcune chicche.

Sta prendendo vita lo show che Vasco Rossi proporrà dal vivo nell’estate del 2019 a Milano e Cagliari. Una cosa però è già certa: la scaletta non sarà la stessa del 2018. Il rocker di Zocca vuole venire incontro alle esigenze di tutti, riproponendo dal vivo canzoni che mancano dal suo repertorio live da venti o trent’anni!

Lo stesso rocker ha svelato in un post sui social alcuni pezzi che potrebbero tornare a far battere i cuori di tutti i suoi fan. Ecco di quali canzoni si tratta.

Vasco Rossi, la scaletta del 2019: le anticipazioni

“La scaletta sarà diversa da quella dell’anno scorso. Oltre la metà delle canzoni saranno diverse, con il recupero di alcune ‘chicche’ del passato… remoto“, ha affermato Vasco nel suo lungo post. Ma quali sono le chicche di cui parla il rocker emiliano?

A quanto pare tra queste ci sarà Ti taglio la gola, brano del 1985 presente nell’album Cosa succede in città e suonata dal vivo negli ultimi tempi ma non integralmente, bensì inserita in alcuni medley.

Ma la notizia più certa è che Vasco ha bene in mente con quale canzone darà il via ai concerti: Qui si fa la storia.

La scaletta del tour di Vasco Rossi

In attesa di scoprire qualcosa in più sulla scaletta del 2019, rileggiamo quella che ha caratterizzato gli show dello scorso anno, per poter iniziare a fare un toto-nomi sulle canzoni che sicuramente non ascolteremo nei nuovi live. Ecco in particolare la scaletta del concerto di Torino:

Cosa succede in città

Deviazioni

‘Blasco’ Rossi

E adesso che tocca a me

Come nelle favole

Fegato, fegato spappolato

Delusa-T’immagini-Mi piaci perché-Gioca con me-Stasera!-Sono ancora in coma-Rock ‘n’ Roll show

Vivere non è facile

Sono innocente ma…

La fine del millennio

Ciao

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Stupido hotel

Siamo soli

Domenica lunatica

Il mondo che vorrei

Brava-L’uomo più semplice-Ti prendo e ti porto via-Dimentichiamoci questa città-Rewind

Un mondo migliore

Dillo alla luna-L’una per te-E…

Senza parole

Vivere

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata-Canzone

Albachiara