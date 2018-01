Apple, Amazon, Facebook e Google hanno speso circa 50 milioni di dollari per contrastare le politiche di Donald Trump, segno che le aziende tecnologiche americane non amano molto il loro presidente.

Come riportato da ReCode, mai queste aziende avevano speso tanto per contrastare le politiche del governo. I 50 milioni di dollari cumulativi spesi da Apple, Amazon, Facebook e Google sono serviti a contrastare diverse decisioni prese dal governo Trump su immigrazione e neutralità della rete. Alcuni di questi soldi sono stati spesi anche per promuovere un’indagine sulle influenze degli hacker russi durante le ultime elezioni negli Stati Uniti.

L’azienda che ha speso di più è stata Google con 18 milioni di dollari. Apple, invece, ha speso 7 milioni di dollari (record per l’azienda) per fare pressioni sul governo relativamente alle politiche sull’immigrazione e la crittografia.

Malgrado questi contrasti, tutte le aziende tech hanno però appoggiato la recente riforma fiscale voluta da Trump.