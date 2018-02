Il Khronos Group ha rilasciato una serie di nuovi strumenti open source per consentire l’utilizzo delle API 3D graphics Vulkan di lavorare anche su giochi iOS e macOS. Questo potrebbe aprire la strada ad una serie di nuovi titoli dalla grafica eccezionale, sia per iPhone che per Mac.

Grazie alle nuove API di Vulkan, sarà più semplice per gli sviluppatori convertire i giochi e renderli compatibili per iPhone e Mac.

In precedenza Vulkan era utilizzabile solo su Windows, Linux e Android, ma non su macOS e iOS. Per queste piattaforme Apple, gli sviluppatori erano costretti ad utilizzare OpenGL e OpenGL ES, vecchie API grafiche gestite da Khronos, in quanto il supporto per Vulkan non era mai stato implementato per Mac e dispositivi iOS

Vulkan è un’API cross-platform di tipo open destinata agli sviluppatori di giochi che necessitano di elevate prestazioni grafiche, come gli sparatutto in prima persona, e che desiderano rilasciare i giochi su più piattaforme. La natura multipiattaforma di Vulkan consente agli sviluppatori di non dover apprendere tecnologie grafiche specifiche per ogni piattaforma, come DirectX per Windows, in quanto Vulkan gestisce automaticamente il tutto. Tra i principali publisher ad utilizzare Vulkan segnaliamo Valve.

Questa novità potrebbe quindi aprire le porte a tanti nuovi giochi dalla grafica elevata su iPhone e Mac.

Maggiori informazioni per gli sviluppatori sono disponibili qui.