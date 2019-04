La scaletta del tour di Ligabue negli stadi nel 2019: le anticipazioni del rocker di Correggio, già pronto per i concerti di questa estate.

Il tour di Ligabue si avvicina e l’artista sta già lavorando sulla scaletta. Il rocker di Correggio, che ha preso parte a un servizio fotografico a Milano, ha fatto un sopralluogo a San Siro il 10 aprile 2019 e non ha resistito alla tentazione di fare proprio da lì una diretta Facebook per rispondere alle domande dei suoi fan.

Tra i tanti temi toccati nel corso della diretta, ovviamente qualche anticipazione sulla scaletta, ma anche le eventuali aggiunte al calendario e il futuro del figlio Lenny. Ecco cosa ha raccontato il cantautore di Certe donne brillano.

Tour 2019 Ligabue: la scaletta

Ovviamente, tra le domande fatte dai fan non poteva mancare qualcuna sulla scaletta. E a sorpresa l’artista, pur non avendola ancora definita, ha voluto anticipare alcune delle canzoni che ci saranno.

Tra i brani che presenterà ce ne saranno molti (non tutti) di Start, il suo ultimo album. Ma ci sarà certamente spazio per alcuni grandi classici. Ad esempio per tre canzoni che non possono mai mancare in un tour: Piccola stella senza cielo, Urlando contro il cielo e Tra palco e realtà.

“L’altro giorno mi sono reso conto che ho pubblicato 182 canzoni… Faremo la scelta migliore per fare in modo che sia una festa“, ha assicurato Ligabue. E come potremmo non credergli!

Le nuove date e il figlio Lenny

Non ci saranno nuove date. Lo ha assicurato in questa diretta lo stesso Luciano, che ha spento le speranze di tanti suoi fan, forse per evitare che possano illudersi. Niente raddoppi e niente tournée nei palazzetti. Si potrà assistere ai live del Liga solo negli stadi e solo nelle nove date annunciate.

Anche per questo forse l’emozione è ancora tanta: “Faccio questo mestiere per salire sul palco e godermela. La gola? Dopo l’operazione ho fatto 32 concerti, la voce sta benissimo. Alcuni dicono che è meglio di prima“.

L’ultima battuta è sul figlio Lenny, batterista presente in una traccia dell’album e che dovrebbe seguirlo anche in tour. Però, assicura Ligabue, il giovane deve fare la sua strada, specialmente nei live.

Ecco il brano dell’album Start in cui è presente, come batterista addizionale, anche Lenny: La cattiva compagnia.