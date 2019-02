Le anticipazioni sulla prima serata del Festival di Sanremo 2019: ospiti, scaletta e canzoni.

Il Festival di Sanremo 2019 sta per iniziare. Martedì 5 febbraio 2019 prenderà il via la sessantanovesima edizione della kermesse, la seconda diretta da Claudio Baglioni.

In conferenza stampa il direttore artistico ha voluto svelare alcuni dettagli sulle serate che ci aspetteranno nella settimana di Sanremo, rivelando anche gli ospiti della prima serata. Andiamo a scoprire insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di apertura.

Sanremo 2019, le anticipazioni della prima serata: ospiti e scaletta

Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2019, in onda martedì 5 febbraio 2019, saliranno sul palco dell’Ariston tutti e 24 gli artisti in gara per presentare le loro canzoni inedite. Ricordiamo che in questa edizione non è prevista la categoria Nuove Proposte, e ciò comporta uno spazio ancora maggiore per i Big.

Claudio Baglioni ha anche anticipato chi sarà l’ospite d’onore della prima serata: Andrea Bocelli, che tornerà sul palco di Sanremo 25 anni dopo la sua prima apparizione. Il tenore canterà con il figlio Matteo Bocelli il brano Fall on Me, ma duetterà anche con Claudio Baglioni sulle note de Il mare calmo della sera.

ANDREA BOCELLI

Non sono stati rivelai i nomi degli altri ospiti della prima serata, così come non è stato rivelato ancora nulla sulla scaletta, ma sappiamo che durante la seconda puntata tornerà a Sanremo anche un altro grande della nostra musica, Riccardo Cocciante.

Tra gli altri ospiti già annunciati ricordiamo anche Ligabue, Alessandra Amoroso, Eros Ramazzotti e Marco Mengoni.

Sanremo 2019: i presentatori e la Giuria d’onore

Dopo aver presentato l’edizione 2018 del Festival di Sanremo insieme a Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, entrambi ospiti d’onore questo 2019, quest’anno Claudio Baglioni sarà affiancato da una coppia comica: Claudio Bisio e Virginia Raffaele.

La Giuria d’onore è stata invece rivelata solo alla vigilia della prima puntata e sarà presieduta da Mauro Pagani, compositore e polistrumentista, con trascorsi anche nella Premiata Forneria Marconi.

Con lui ci saranno: il regista turco Ferzan Ozpetek, la conduttrice televisiva Camila Raznovich, la collega Serena Dandini, le attrici Claudia Pandolfi ed Elena Sofia Ricci, il giornalista Beppe Severgnini e lo ‘chef’ Joe Bastianich.