Le anticipazioni sulla finale del Festival di Sanremo 2020: ospiti, scaletta e canzoni.

Ci siamo. Dopo quattro maratone difficilmente sopportabili, il Festival di Sanremo 2020 è arrivato all’appuntamento clou: la finale. Non c’è più tempo per scherzare. La classifica oggi verrà completata con il voto della giuria popolare (il televoto) e sarà proclamato finalmente il vincitore di una competizione che, in verità, quest’anno è sembrata più marginale che mai.

Ecco cosa accadrà questa sera per l’ultimo appuntamento del Settantesimo Festival della Canzone Italiana (una volta).

Sanremo 2020: le anticipazioni sulla finale

Chiusa la parentesi con le Nuove Proposte, che hanno avuto il loro momento di gloria ieri, questa sera toccherà ai Big presentare per l’ultima volta i propri inediti, sottoposti al giudizio del televoto.

Canteranno tutti e 24, in un ordine che non è stato ancora annunciato. Attendiamo con ansia la scaletta definitiva.

Di seguito il video di Baciami adesso, la canzone di Enrico Nigiotti:

Gli ospiti della finale

Tra gli ospiti non musicali della serata segnaliamo il cast del film di Fausto Brizzi La mia banda suona il pop, capitanati da Christian De Sica. Annunciati poi Vittorio Grigolo, i Gente de zona, Edoardo Pesce, Wilma De Angelis e Ivan Cottino (un ballerino con la Sla).

Presenti ovviamente anche Fiorello e Tiziano Ferro, ma ci sarà spazio per anche per un altro grande nome della musica italiana: stiamo parlando di Biagio Antonacci. Il cantautore di Rozzano presenterà alcune canzoni del suo ultimo album, Chiaramente visibili dallo spazio (in particolare Ti saprò aspettare). Ma ci sarà spazio anche per un medley di alcuni dei suoi successi più amati dai fan.