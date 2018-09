Come ogni giovedì torna X Factor: le audition sono arrivate alla terza puntata, e altri giovani talenti sono pronti a sfidarsi per conquistare un biglietto per i Bootcamp.

Su il sipario sulla terza puntata delle audizioni di X Factor 12, che andrà in onda come sempre in prima serata giovedì 20 settembre 2018. Le audizioni stanno per concludersi, ma sono ancora disponibili dei biglietti da staccare per andare direttamente ai Bootcamp, dove i selezionati si sfideranno… a colpi di sedie.

Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni della terza puntata delle Audition!

la terza puntata delle Audition di X Factor 12: ospiti e artisti

Sarà nuovamente Alessandro Cattelan a guidare il pubblico da dietro le quinte; sul banco, come sempre, i quattro giudici Fedez, Agnelli, Maionchi e Asia Argento. Ma per la terza puntata è previsto un ospite attesissimo: si tratta di Tommaso Paradiso, leader dei Thegiornalisti, che il 21 settembre usciranno con il loro disco Love. L’autore di hit più amato degli ultimi anni in Italia sederà a fianco del quartetto di giudici e li aiuterà nelle loro scelte, giudicando anche lui le esibizioni.

E parlando di musica, ancora non si sa chi saranno i concorrenti ma si prevede un’altra serata di grande musica: sulla pagina Facebook infatti si è parlato di esibizioni particolari ed estreme. Insomma, la curiosità cresce, e chissà se anche stasera ci saranno artisti che ci faranno emozionare come nelle scorse puntate.

Dove vedere la terza puntata di X Factor 12

Come sappiamo bene, oramai, X Factor andrà in onda in prima serata su Sky Uno, dove tutti gli abbonati potranno seguire non solo le Audition, ma anche i Bootcamp, gli Home Visit e ovviamente i live, per i quali non si sa ancora chi prenderà il posto di Asia (anche se le voci condurrebbero a Sfera Ebbasta).

La puntata di giovedì 20 settembre sarà trasmessa anche venerdì su Tv8, oppure potete cercare anche dei canali streaming per poterla seguire in diretta.

Siete pronti a una nuova iniezione di musica e a tante, innumerevoli sorprese? Allora mettetevi comodi, X Factor comincia tra poche ore!

FONTE FOTO: https://www.instagram.com/tommasoparadiso/?hl=it, https://www.facebook.com/xfactoritalia/