Su il sipario sulla seconda puntata di X Factor: continuano le audizioni per selezionare i concorrenti della dodicesima stagione del talent.

Torna X Factor 2018, la dodicesima edizione del talent show musicale più famoso in Italia e nel mondo. Tutto pronto per la seconda puntata delle Audition, dove i giudici Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Asia Argento continueranno la loro già iniziata caccia di talenti per assicurarsi una squadra vincente.

Quand’è la seconda puntata di X Factor 2018

Andrà in onda giovedì 13 settembre su Sky Uno, e come sempre l’appuntamento è in prima serata alle 21.15. L’episodio sarà disponibile anche sul digitale terreste al canale 311 o 11.

Questa sera verrano nuovamente valutate le esibizioni di tutti i concorrenti che hanno superato le selezioni iniziali, e che porteranno davanti al quartetto dei giudici una canzone, cover o inedita, con cui si giocheranno il posto per accedere alla fase successiva. Ospite d’eccezione della serata sarà Lodo Guenzi, cantante de Lo Stato Sociale.

Come funziona X Factor

Come tutte le stagioni, dopo le Audition i selezionati passeranno alla seconda fase, i Boot Camp. Sarà il momento in cui verranno formate le squadre, ma anche quello più delicato, dal momento che i cantanti combatteranno l’uno contro l’altro per conquistare le 6 sedie.

Alla fine i selezionati arriveranno agli Home Visit, dove da 6 diventeranno 3 per ogni categoria: 12 cantanti che accederanno ai Live, ovvero, alla trasmissione vera e propria, che sarà trasmessa in diretta.

Asia Argento fuori da X Factor

Intanto non si placa la bufera sul caso Asia Argento, oramai sicuramente fuori dai Live. La cantante pare abbia raggiunto di comune accordo con la produzione l’idea di uscire di scena, anche se secondo alcune indiscrezioni sarebbe stata addirittura lei a proporre la cosa.

Ma intanto sono molte le star che hanno preso le sue difese, a cominciare da Simona Ventura, giudice storica del programma, e che ha spiegato come le cose siano molto cambiate da quando questo percorso era iniziato, oramai 12 anni fa, e che si è schierata completamente dalla parte di Asia.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/xfactoritalia/