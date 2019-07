“Ho lavorato tanto per ottenere questa vittoria. Non avevo nessuna aspettativa su questa gara anche perché, per me, è la penultima della stagione, ha commentato il pilota italiano prima di Gara 1 in Ungheria. Ho continuato a ripetermi che il talento non esiste e oggi l´ho dimostrato! Per me esistono solo dedizione, sacrificio e rispetto, il resto non lo puoi controllare. Durante la competizione ho superato il limite di Forza G prendendo una penalità di un secondo, ma sono comunque riuscito a fare il tempo più veloce fra forte turbolenza e raffiche di vento. Ho fatto esattamente quello che volevo, volare come se non ci fosse un domani godendomi ogni singolo decimo”.

