Cinque domande sul futuro dei bambini e dei ragazzi. Per affrontare temi caldi come quello delle scuole chiuse, l’estate che verrà, le difficoltà delle famiglie, in particolare quelle più povere. Mentre si apre la difficile Fase2 e si cerca di alleggerire il lockdown dei più giovani, Save the Children, onlus da oltre 100 anni in prima linea nella difesa dell’infanzia, chiede al governo che il piano per la ripartenza dei ragazzi, risponda a cinque quesiti in particolare, che diventino strumento di riflessione, “sul tavolo dei decisori politici e delle diverse task force che stanno lavorando ad una Fase2”.

Un piano, ha spiegato Daniela Fatarella, direttrice generale di Save the Children, che deve prevedere “una particolare attenzione ai bambini e ragazzi che vivono in condizione di svantaggio e marginalità sociale, i quali, come ci suggeriscono i nostri operatori su tutto il territorio, hanno una grande capacità di resilienza che dobbiamo incoraggiare e supportare”.

Secondo Fatarella “le misure adottate per contenere il virus, a partire dalla chiusura delle scuole, la privazione di tutti i contatti sociali e delle attività extrascolastiche, hanno avuto un forte impatto su bambini e ragazzi”. Dunque Save the Children, che dall’inizio dell’emergenza sta sostenendo nelle aree più deprivate, più di 46mila bimbi, adolescenti, famiglie e docenti, chiede al governo di rispondere a cinque domande sul futuro dei nostri ragazzi. Anticipando dei suggerimenti.

Come sarà questa lunga estate per i bambini?

Deve essere un’opportunità di recupero per l’apprendimento, il gioco e le relazioni con i pari, soprattutto per quei bambini che hanno vissuto questi mesi di lockdown in situazione di maggiore deprivazione. La chiusura anticipata delle scuole e l’attivazione di una didattica a distanza che non raggiunge tutti i bambini, rischia di lasciare indietro centinaia di migliaia di studenti che non hanno accesso agli strumenti necessari per seguire le lezioni e i compiti on-line. E’ necessario dunque garantire un’offerta estiva con interventi di contrasto della “povertà educativa”.

Quando e come suonerà di nuovo la campanella?

Il rientro a scuola è fondamentale per i bambini e ragazzi, soprattutto per coloro che vivono in nuclei familiari non in grado di farsi carico, da soli, dei bisogni e dello sviluppo educativo dei bambini. C’è il rischio concreto che una protratta assenza dalle aule scolastiche si possa tradurre per questi ragazzi in demotivazione e senso di isolamento, fino a portarli ad un prematuro abbandono della scuola, situazione in cui versa attualmente già il 14% dei ragazzi italiani.

Come le famiglie riusciranno a conciliare la mancanza di scuola e strutture estive per i bambini e il rientro a lavoro?

Il rientro al lavoro può mettere in seria difficoltà i genitori, soprattutto i nuclei monoparentali, e in modo diverso quelli dove entrambe i genitori lavorano. Le madri lavoratrici, in particolare, che in Italia rappresentano all’incirca il 6% della popolazione, per farsi carico del lavoro di cura, potrebbero rischiare di perdere o dover rinunciare al proprio impiego. Altro anello debole sono i genitori single, tra questi la grande maggioranza è rappresentata da donne, 302 mila mamme (a fronte di 47 mila papà). Indispensabile dunque adottare misure di conciliazione per scongiurare la perdita e la rinuncia del lavoro femminile.

Come supportare i bambini con disabilità e bisogni educativi speciali?

Le settimane di lockdown sono state particolarmente lunghe e difficili per bambini e ragazzi con disabilità, e per quanti hanno disturbi dell’apprendimento e bisogni educativa speciali, e per le loro famiglie. A queste persone, proprio per la loro maggiore fragilità, va riservata una maggiore e specifica attenzione, anche per quanto riguarda la modalità di fruizione della didattica a distanza, il sostegno didattico.

Come si possono sostenere le famiglie che intanto si impoveriscono?

L’emergenza sanitaria si è trasformata in emergenza socio-economica: già dopo un mese senza reddito, molte famiglie hanno difficoltà a fare la spesa, poi a pagare affitto e bollette, ad acquistare i device e la connessione sufficiente per la didattica a distanza. I bambini sono la fascia di età più povera in Italia, non possiamo ipotecare il loro futuro, è quindi importante intervenire per sostenere le famiglie. E’ necessario in questo quadro garantire, oltre al necessario reddito di emergenza, risorse mirate al sostegno dei nuclei familiari con figli minori, attraverso un assegno unico per ogni figlio, come proposto anche dall’Alleanza per l’Infanzia.