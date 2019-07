Le canzoni Disney più ascoltate su Spotify: la classifica dei dieci brani tratti dai capolavori della Disney con più stream sulla celebre piattaforma.

Che tu sia adulto o bambino, non potrai non esserti mai emozionato ascoltando le splendide canzoni dei film della Disney. Perché uno dei segreti degli splendidi capolavori firmati dalla multinazionale americana sta proprio nella bellezza delle musiche, sempre curate e sempre trascinate da hit scritte o interpretate da alcuni degli artisti più importanti del mondo della musica.

Andiamo a scoprire insieme quali sono le dieci canzoni Disney più ascoltate sulla piattaforma regina dello streaming, Spotify.

Le canzoni Disney più ascoltate su Spotify

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/musica-sul-tuo-smartphone-spotify-1796117/

10: Under the Sea – La sirenetta

Tratto dal film d’animazione La sirenetta del 1989, Under the Sea è stato scritto da Alan Menken e Howard Ashman e cantato dall’attore Samuel E. Wright. Ha vinto il premio Oscar per la Miglior canzone originale nel 1990.

La versione italiana, In fondo al mar, è cantata invece da Ronny Grant, il doppiatore che dà la voce al granchio Sebastian. Di seguito il video di Under the Sea:

9: Love Is an Open Door – Frozen

Cantata da Kristen Bell e Santino Fontana, Love Is an Open Door è una delle canzoni più amate del film Frozen, uno dei più grandi successi nella storia del cinema d’animazione.

Di seguito l’audio di Love Is an Open Door:

8: Try Everything – Zootropolis

Meno famosa forse di altre hit della Disney, Try Everything è tratta da uno dei film d’animazione più amati degli ultimi anni, Zootropolis, e vanta la voce di una cantante non proprio qualunque: Shakira.

Di seguito il video di Try Everything:

7: A Whole New World – Aladdin

Altro grande classico del repertorio della Disney, A Whole New World, composta da Alan Menken e scritta da Tim Rice, è interpretata nella versione originale da Brad Kane e Lea Salonga, in quella italiana (Il mondo è mio) da Vincent Thoma e Simona Pet.

Anche questo brano fu premiato con il Premio Oscar per la Miglior canzone originale. Ecco il video della nuova versione, cantata da Zayn e Zhavia Ward:

6: You’ll Be in My Heart – Tarzan

Da un Oscar all’altro, troviamo al sesto posto il capolavoro di Phil Collins per la colonna sonora di Tarzan. L’ex Genesis è l’interprete sia della versione originale che di quella in italiano, Sei dentro me.

Riascoltiamo insieme You’ll Be in My Heart:

5: Beauty and the Beast – La bella e la bestia

E si prosegue sulla scia delle canzoni premiate con l’Oscar per la miglior canzone. Ancora una volta il merito è di Alan Menken e Howard Ashman, ma anche Angela Lansbury, che dà la voce a Mrs. Bric.

Come duetto è stata registrata successivamente anche da Céline Dion e Peabo Bryson. La versione italiana è invece quella indimenticabile di Gino Paoli e della figlia Amanda Sandrelli.

La versione più ascoltata su Spotify è però quella tratta dal live action del 2017 e cantata da Ariana Grande e John Legend:

4: Life Is a Highway – Cars

Cantata da Rascal Flatts, anche Life Is a Highway ha conquistato presto il cuore dei fan, così come il cartone animato Cars da cui è tratta.

Ecco il video ufficiale di Life Is a Highway:

3: You’re Welcome – Oceania

Il gradino più basso del podio è occupato da You’re Welcome, la canzone dei titoli di coda del film Oceania, interpretato da Jordan Fisher e Lin-Manuel Miranda.

Nella versione italiana, Prego, a cantare sono Sergio Sylvestre e Rocco Hunt. Di seguito il video di You’re Welcome:

2: How Far I’ll Go – Oceania

Scritto e prodotto da Lin-Manuel Miranda, How Far I’ll Go ha lanciato nel mondo della musica un astro nascente come Alessia Cara. Nella versione italiana questo splendido brano, chiamato Oltre l’orizzonte, è interpretato da Chiara Grispo.

Di seguito il video di How Far I’ll Go:

1: Let It Go – Frozen

E al primo posto, ovviamente, c’è la canzone Disney più amata in assoluto, anche più dei grandi classici. Stiamo parlando di Let It Go, scritta da Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez e interpretato da Idina Menzel (e da Demi Lovato nella versione pop).

Un capolavoro assoluto premiato, anche in questo caso, con un meritatissimo Premio Oscar. La versione italiana, All’alba sorgerò, è cantata dalla bravissima Serena Autieri.

Di seguito il video ufficiale di Let It Go:

