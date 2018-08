Dopo la classifica delle popstar più ricche del 2018, Forbes ha pubblicato anche quelle delle attrici che hanno guadagnato di più negli ultimi 12 mesi.

Scarlett Johansson 40,5 milioni di dollari

Angelina Jolie 28 milioni di dollari

Jennifer Aniston 19,5 milioni di dollari

Jennifer Lawrence 18 milioni di dollari

Reese Witherspoon 16,5 milioni di dollari

Mila Kunis 16 milioni di dollari

Julia Roberts 13 milioni di dollari

Cate Blanchett 12,5 milioni di dollari

Melissa McCarthy 12 milioni di dollari

Gal Gadot con 10 milioni di dollari.

Cifre da capogiro, ma che se confrontate ai guadagni dei colleghi maschi, fanno sembrare queste attrici delle poveracce.

George Clooney nell’ultimo hanno ha guadagnato 239 milioni di dollari, Dwayne Johnson 124 milioni, Robert Downey Junior 81 milioni di dollari, Chris Hemsworth 65,5 milioni e Kevin Hart con un guadagno di 59 milioni.

She’s the world’s highest paid actress: According to Forbes, Scarlett Johansson took home $40.5 million between June 2017 and June 2018, making her the world’s highest paid actress. Following Johansson on the Forbes’ list are Angelina Jolie, Jennifer… https://t.co/OAtB9ijvIm pic.twitter.com/b0XCj7ZIA5

— Peoplesoft (@Peoplesoft_USA) 19 agosto 2018