La Lazio va ko 2-1 a Glasgow con il Celtic e complica le sue chance di passaggio del turno in Europa League. I biancocelesti in vantaggio per 1-0 al termine del primo tempo grazie a un gran gol di Lazzari al 40′ si fanno rimontare nella ripresa dalle reti di Christie al 22′ e Jullien al 44′ ed escono sconfitti al termine di un match vibrante e giocato a ritmi altissimi. Grandi rimpianti per un palo di Correa che poteva portare i ragazzi di Inzaghi sul 2-0. Nella classifica del girone, dopo tre giornate, guida il Celtic con 7 punti, uno in più del Cluj e quattro della Lazio, con il Rennes fanalino di coda a quota 1.

