Lotito: “Inzaghi vive club come famiglia”

Tra le due romane ferite dall’eliminazione in Coppa Italia, la Lazio è sicuramente quella che ne esce meglio. Dall’alto della classifica in campionato, terza a 6 punti dalla Juve e con una gara da recuperare, in termini di serenità e anche di infermeria. Per il derby di domenica, in cui Immobile e compagni andranno a caccia della 12esima vittoria consecutiva in campionato, Inzaghi potrà contare anche su Luis Alberto (smaltito l’affaticamento muscolare che gli è costata la trasferta di Napoli) e Joaquin Correa.

Persa la coppa Italia, fuori dall’Europa League, adesso l’obiettivo minimo è la qualificazione in Champions League. Il presidente Claudio Lotito applaude Inzaghi: “Vive la Lazio come la sua famiglia – ha dettp al Tg2 Italia – ha intrapreso tutto il percorso da allenatore partendo dagli allievi regionali. Si è conquistato tutto con merito, è una persona di grande qualità. Su Simone ho puntato, quando ha avuto dei momenti difficoltà come calciatore, l’ho chiamato e gli ho detto che mi sembrava giunto il momento di iniziare un percorso diverso”.

Le multe ai tifosi

Ancora nessun appello alle tifoserie in vista della stracittadina, anche se la linea di Lotito ormai è chiara: “Chi sbaglia paga”. Così è nata l’idea di chiedere un risarcimento ad alcuni tifosi protagonisti di saluti romani dopo una multa della Uefa: “Quando sono arrivato – specifica – la tifoseria veniva additata come fascista, razzista, paghiamo ancora lo scotto. Ho voluto dare dei segnali forti in controtendenza, ho introdotto un codice, fatto di regole molto precise. Siamo stati i primi in Italia a valorizzare i tifosi, non è giusto che anche gli altri paghino per gli errori di una minoranza. La maggior parte sono persone per bene, che vanno allo stadio a tifare”.

Olimpico verso l’esaurito

L’unione fa la forza, come rimarcato da Marco Parolo: “Quando si gioca, si ha sempre l’obiettivo di vincere – le parole del centrocampista al Tg2 Italia – Con un lavoro di gruppo e di squadra ci si possono togliere tante soddisfazioni. Da anni si sta creando uno spirito di gruppo, tutti quanti uniti per un unico obiettivo.Questa è la nostra grande forza. Quello che succede in campo, magari qualche problema con il compagno, poi finisce qui. Nello spogliatoio si cerca di avere il clima giusto, la tranquillità, e magari si fa una cena tutti insieme per sdrammatizzare. Quella è la base per una grande stagione”.

Così come domenica sarà fondamentale il sostegno del dodicesimo uomo in campo. Saranno in totale 20mila i tifosi laziali che riempiranno la parte di stadio a loro riservata. Rimasti solo pochi tagliandi di distinti Nord Est, esauriti tutti gli altri settori dedicati.