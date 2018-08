ROMA – Con la conferma di Milinkovic in organico (salvo clamorose e indecenti offerte del Real Madrid fino a questo momento mai arrivate), gli ultimi giorni di calciomercato della Lazio saranno focalizzati esclusivamente sulla sistemazione degli esuberi e, solo in caso di cessione di Caicedo, sull’acquisto di un nuovo vice-Immobile.



IN ORGANICO ALMENO 14 ESUBERI DA PIAZZARE – Per quanto riguarda i giocatori da piazzare, ci sono ancora Adamonis, Mauricio, Filippini, Germoni, Lombardi, Cataldi, Morrison, Di Gennaro, Minala, Sprocati, Oikonomidis, Kishna, Perea e uno tra Basta e Djavan Anderson, con l’olandese che in caso di permanenza alla Lazio del serbo verrebbe dirottato in automatico alla Salernitana. In Campania finirà in prestito anche un altro Anderson, André, potenziale “craque” brasiliano classe 1999 con passaporto italiano (quindi non occuperà nessuno dei due slot ancora liberi riservati agli innesti di nuovi calciatori extracomunitari) ufficializzato dalla Lazio nella giornata di martedì. Ben 14 potenziali operazioni, dunque, che però non necessariamente dovranno essere ultimate entro il 17 agosto, visto che alcune di loro potrebbero trovare spazio successivamente in Paesi dove le finestre di mercato continueranno a essere aperte anche oltre quella data.



SE PARTE CAICEDO, UNO TRA WESLEY E DEMBÉLÉ – Oltre a questi nomi, poi, c’è da considerare la situazione legata a Jordan Lukaku, attualmente fuori dalla lista a 25 che il club biancoceleste consegnerà prima della partita con il Napoli. Il belga potrebbe rientrarci solo a una condizione, la cessione di Caicedo (trattativa in fase avanzata per il prestito al Rayo Vallecano) e il conseguente acquisto al posto dell’ecuadoriano di un giocatore over 1996, che in quanto tale non occuperebbe nessuno slot nei criteri della compilazione della rosa, andando a finire (almeno per quanto riguarda il campionato, diverso il discorso per l’Europa) nella lista B dedicata ai giovani under 22 appunto. Ecco perché probabilmente non è nemmeno una coincidenza il fatto che la Lazio, come potenziali sostituti di Caicedo, stia seguendo da tempo due profili, entrambi classe 1996: il primo è quello di Wesley, attaccante brasiliano del Bruges monitorato da tempo e con il quale era già stato trovato un accordo economico mesi fa. L’altro risponde al nome di Moussa Dembélé del Celtic.



LA SITUAZIONE ATTUALE DELLA ROSA A 25 – Se si dovesse concretizzare una delle due operazioni, allora si libererebbe in automatico per Lukaku (o comunque per un altro tra gli esuberi) un posto tra i 17 over 22 della rosa biancoceleste per il campionato, attualmente composta da Proto, Wallace, Bastos, Caceres, Radu, Basta, Durmisi, Marusic, Patric, Lucas Leiva, Milinkovic, Berisha, Lulic, Badelj, Luis Alberto, Correa e Caicedo. Per quanto riguarda i quattro giovani del vivaio Lazio e gli altrettanti di quello nazionale, le caselle sono occupate momentaneamente da Strakosha, Guerrieri, Murgia e Rossi (gli ultimi 3, in quanto 1996, potrebbero andare anche nella Lista B insieme a Luiz Felipe, Bruno Jordão e Pedro Neto) nel primo caso; Immobile, Parolo e Acerbi nel secondo, con un posto libero a disposizione eventualmente per Sprocati o Di Gennaro, nel caso in cui non dovessero trovare sistemazione altrove.



