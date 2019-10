Perla di Acerbi

Non lascia, ma raddoppia: Ciro Immobile, che sembrava destinato alla panchina per noie muscolari, trascina con una doppietta la Lazio nel 4-0 dei biancocelesti al Torino. Per il centravanti della nazionale sono 12 reti in campionato e stravinta la sfida nella sfida con Belotti, autore dell’autogol finale, mentre era stato Acerbi, con una perla, a sbloccare il match. E’ un poker che potrebbe costare carissimo a Walter Mazzarri: la sua panchina è appesa a un filo, sarà decisivo il derby della Mole di sabato sera.

Anche se non al meglio, Inzaghi non rinuncia a Immobile mentre in regia Cataldi prende il posto dell’acciaccato Leiva. Nei granata Mazzari squalificato, in panchina c’è Frustalupi che perde all’ultimo Rincon e in attacco si affida a Zaza come partner di Belotti. Dopo la classica fase di studio, la Lazio prende il sopravvento anche perché gioca con più fiducia: la difesa ospite tiene bene fino a metà tempo, poi al 25′ Acerbi lascia partire un missile da oltre 30 metri che si insacca all’incrocio. Resterà uno dei gol più belli del campionato.

Bum-bum Immobile

Il Toro accusa il colpo e al 32′ affonda con Luis Alberto che lancia in profondità Immobile, l’attaccante biancoceleste entra in area e fulmina Sirigu con un destro preciso sul primo palo. Nella ripresa i granata sono incapaci di reagire, gli ingressi di Verdi e Iago Falque non danno la scossa, l’unico pericolo arriva su tiro di Meite bloccato in maniera goffa ma efficace da Strakosha. E allora la Lazio dilaga: alla mezzora Nkoulou stende Caicedo in area beccandosi anche il secondo giallo, dal dischetto Immobile spiazza Sirigu salendo a 12 reti in campionato. Nel finale è pura accademia e nel recupero per il Toro oltre al danno, arriva anche la beffa con Belotti che devia di testa nella propria porta il gol del definitivo 4-0. La panchina di Mazzarri traballa: sabato c’è il derby della Mole, potrebbe essere l’ultimissima spiaggia mentre i biancocelesti agganciano il Napoli al quinto posto (con anche il Cagliari) a 18.

Omaggio a Paparelli

Prima del fischio d’inizio, il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha consegnato una maglia personalizzata a Gabriele Paparelli, figlio di Vincenzo, l’uomo morto il durante il derby del 28 ottobre 1979 a causa di un razzo partito dalla Curva Sud romanista.

LAZIO-TORINO 4-0 (2-0)

Lazio (3-5-2): Strakosha, Patric (Luiz Felipe), Acerbi, Radu, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi (30′ st Parolo), Luis Alberto, Lulic, Immobile, Caicedo (27′ st Correa). (23 Guerrieri, 71 Alia, 15 Quissanga, 29 Lazzari, 5 Lukaku, 6 Leiva, 7 Berisha, 22 Jony, 34 Adekanye). All.: S.Inzaghi.

Torino (3-4-1-2): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Lyanco (7′ st Verdi), De Silvestri, Baselli (30′ st Djidji), Meitè, Lukic, Laxalt, Zaza (22′ st Iago Falque), Belotti. (18 Ujkani, 25 Rosati, 22 Millico, 34 Aina, 15 Ansaldi, 21 Berenguer, 10 Iago Falque, 36 Bremer). All.: Frustalupi (Mazzarri squalificato).

Arbitro: Orsato di Schio.

Reti: Acerbi al 25′, Immobile al 32′ e (su rig.) al 70′ e autogol di Belotti al 90′.

Angoli: 7-0 per la Lazio.

Ammoniti: Acerbi e Marusic.

Espulso: Nkoulou per doppia ammonizione.

Recupero: 0′ e 0′.