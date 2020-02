ROMA – Sono bastati ventinove minuti di Lazio per avere la meglio sulla Spal e spazzare via tutti i dubbi che il derby contro la Roma aveva lasciato nella testa dei biancocelesti. La prestazione opaca con i giallorossi è messa alle spalle da un primo tempo giocato a ritmi altissimi, forse anche in ottica recupero infrasettimanale con l’Hellas Verona: la banda Inzaghi si mantiene a 5 lunghezze dalla Juve con una gara in meno e scavalca momentaneamente l’Inter, impegnata in serata a Udine. Doppiette di Immobile e Caicedo a scavare il solco, anche la gioia del primo gol dal professionista per il giovane Adekanye, tra i protagonisti di una ripresa in cui la Lazio ha potuto gestire le forze contro una Spal che sognava il terzo colpo grosso fuori casa dopo aver sbancato Torino e Bergamo in due delle ultime tre trasferte.

Mezz’ora di fuoco

Dimenticata la delusione di mercato Giroud, Inzaghi si affida a quel che ha in attacco: out Correa tocca a Immobile e Caicedo, al capocannoniere sono sufficienti tre minuti di partita per far iniziare a correre il tassametro, con un tocco di misura sugli sviluppi di un angolo da destra calciato da Luis Alberto e rifinito dalla sponda di Lulic in direzione secondo palo, l’ufficio prediletto di Immobile. La Spal, senza Valoti e Petagna e con Castro all’esordio, sembra rientrare in partita con un paio di azioni promettenti, ma lasciare spazio alle ripartenze laziali è un’idea folle. Immobile scambia con Caicedo che di prima intenzione scatena centralmente Luis Alberto, lo spagnolo temporeggia, alza la testa e vede Lazzari arrivare come un treno: diagonale destro del grande ex di giornata, palo pieno, a rimorchio c’è Caicedo che a porta vuota non sbaglia. Ancora qualche sussulto spallino – un tiro di poco alto di Castro – in mezzo alle mareggiate biancocelesti, Lazzari si scatena a destra e poi lancia Immobile: l’attaccante salta Bonifazi con un tunnel e sfida a duello Berisha, l’ex laziale resta in piedi, inducendo il centravanti avversario ad allargarsi. Diventa una contesa personale, il capocannoniere accetta di uscire dall’area di rigore, seguito dal portiere, per avere più visuale della porta: destro deviato da Berisha, il pallone si impenna, scavalca Tomovic, tocca il palo ed entra lentamente in rete. Partita già in tasca dopo soli 29′, la Lazio può entrare in modalità risparmio energetico.

Caicedo bissa, c’è gloria per Adekanye

Resta l’ultimo colpo in canna a fine primo tempo. Milinkovic per Caicedo che serve Immobile, tocco di ritorno per il compagno di reparto, sinistro a giro sotto l’incrocio dei pali e Spal definitivamente al tappeto. Per Inzaghi è la chance giusta per far riposare alcuni dei suoi, dentro Adekanye a inizio ripresa al posto proprio di Caicedo. Il giovane attaccante entra con il piglio giusto, ruba palla e si lancia nello spazio aspettando l’invito puntuale di Luis Alberto: sinistro secco, respinge Berisha. Per il gol c’è da aspettare solo qualche minuto: Milinkovic-Savic lancia Lazzari che trova il solito spazio alle spalle di Reca. L’esterno approfitta di un accenno di uscita di Berisha, rimasto a metà del guado non senza colpe, per servire Adekanye solo nell’area piccola: zampata a porta sguarnita e primo centro da professionista per il classe 1999 ex Liverpool. Inzaghi regala minuti anche a Jony e Vavro mentre Missiroli accorcia il passivo con una bella azione personale, agevolata da una difesa della Lazio già rilassata. Adekanye e Immobile sprecano le possibili chance del 6-1, Giua risparmia a tutti i minuti di recupero dopo aver avuto l’ok dagli allenatori: i biancocelesti iniziano nel migliore dei modi una settimana importante, la Spal rimane mestamente in fondo alla classifica.

LAZIO-SPAL 5-1 (4-0)

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu (27′ st Vavro); Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic (16′ st Jony); Caicedo (3′ st Adekanye), Immobile. All.: Inzaghi

Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Bonifazi, Felipe (22′ st Zukanovic); Strefezza, Dabo (25′ st Murgia), Missiroli, Castro (30′ st Valdifiori), Reca; Floccari, Di Francesco. All.: Semplici

Arbitro: Giua

Reti: 3′ e 29′ pt Immobile, 16′ e 38′ pt Caicedo, 13′ st Adekanye, 20′ st Missiroli

Ammoniti: Milinkovic-Savic, Di Francesco, Missiroli

Recupero: 2′ e 0





