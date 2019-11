Emergenza attaccanti

“C’è solo un risultato, dobbiamo assolutamente vincere per muovere la classifica”. Simone Inzaghi avverte il Celtic, ospite giovedì sera all’Olimpico: per continuare il cammino in Europa League la Lazio non può permettersi altri passi falsi dopo il ko subìto due settimane fa a Glasgow.

“Vorrei rivedere la stessa prova della partita dell’andata, chiaramente con un risultato diverso – ha dichiarato Inzaghi in conferenza stampa – Abbiamo fatto un’ottima gara ma abbiamo commesso degli errori che a determinati livelli non ti puoi permettere, dovremo prestare molta più attenzione rispetto a quella che abbiamo avuto nella partita del Celtic Park”. Dall’infermeria non arrivano però buone notizie: il tecnico biancoceleste ha gli uomini contati in attacco, e non solo: “Non ci saranno Radu, Marusic e Cataldi che è squalificato. Abbiamo qualche problema con Correa, Caicedo e Leiva che sono da valutare. Anche Immobile e Lulic sono un po’ affaticati e sono da tenere sotto osservazione in questi ultimi allenamenti. Ma sono fiducioso e cercherò di schierare la formazione migliore possibile”.

Immobile, capocannoniere della Serie A, è quello che sta meglio e sarà chiamato agli straordinari, probabilmente con Luis Alberto alle sue spalle. Inzaghi ha poi concluso facendo il punto su Vavro, Jony e Berisha, tre dei calciatori meno impiegati in questo inizio di stagione: “Devono continuare a lavorare. Di Vavro e Jony sono contento perché sono ragazzi che si sono inseriti molto bene nel gruppo e mi mettono in difficoltà in allenamento. Domani valuterò se impiegarli dall’inizio o no. Anche Berisha sta cercando di mettersi alla pari, ma è normale che per lui c’e’ una folta concorrenza perché abbiamo Leiva, Milinkovic, Luis Alberto e Parolo”.

Acerbi: “Ultima spiaggia”

In conferenza stampa con Inzaghi anche Francesco Acerbi, sempre più leader della difesa capitolina: “All’andata abbiamo fatto un’ottima partita, ma se non stai attento agli episodi con queste squadre fai fatica e subisci gol. L’approccio è fondamentale: dobbiamo entrare in campo con cattiveria e voglia di lottare sapendo che è l’ultima spiaggia”. Poi un pensiero sul campionato: “Quest’anno abbiamo sbagliato poche partite. Il primo tempo con l’Atalanta e il secondo tempo con la Spal. Ma abbiamo lavorato senza mai abbassare la testa e ora arriviamo da tre risultati importantissimi, anche con la vittoria a San Siro che mancava da 30 anni”.