ROMA – “Inzaghi sta dimostrando di essere un grande allenatore”. Parola di Sven Goran Eriksson. Non uno qualunque, anzi si può dire il maestro dell’allievo Simone. Il 72enne svedese, intervenuto ai microfoni di ‘Radio anch’io sport’, ha elogiato il lavoro del tecnico biancoceleste, suo ex giocatore ai tempi della Lazio di Cragnotti: “Simone è una gran bella sorpresa, non mi aspettavo diventasse così bravo. Avevo tanti bravi giocatori che pensavo potessero diventare tecnici, come Simeone e Mancini, ma Inzaghi no, devo fargli i complimenti”.

“Scudetto? Tutto è possibile”

Recentemente la Lazio ha superato il record di vittorie consecutive toccato proprio dalla squadra di Eriksson (9 nella stagione ’98/99). Il tecnico piacentino, arrivato a 100 successi sulla panchina capitolina, ora ha nel mirino le 106 vittorie del suo maestro. Numeri che fanno sognare in grande tutto il popolo laziale: “Scudetto? Tutto è possibile – confessa l’allenatore dell’ultimo scudetto biancoceleste -, sta andando alla grande, come dimostrano i risultati. I record sono fatti per essere battuti, spero possa superarlo presto. Quest’anno per la Juve sarà più difficile, ha vinto facile per tanti anni, ma ora c’è competizione, non c’è solo l’Inter ma anche la Lazio”. E domenica c’è il derby contro la Roma: “Lo vedrò di sicuro. Sarà una partita molto importante per entrambe: la Lazio per lo scudetto e la Roma per stare vicina alla vetta. Il derby è un derby, non si sa mai chi vincerà”. Eriksson che è un doppio ex, il suo pensiero sulla Roma: “Sembrava essere sulla strada della Lazio, vicino alla Juve, ultimamente ha perso qualche punti ma sta andando abbastanza bene”.

Ibra e Var

Eriksson commenta poi il ritorno in Serie A di Zlatan Ibrahimovic: “E’ una sorpresa, conoscendolo se ha accettato la sfida vuol dire che si sente in grado, ed ha già dimostrato di essere all’altezza. E’ il giocatore svedese più grande di sempre ma non credo possa tornare in Nazionale, stanno andando molto forte anche senza di lui”. E poi una battuta sul Var: “Dico sì e no al Var. No perché qualche volta le interruzioni durano molto tempo, sì perché nel calcio ci sono meno errori. Dovessi scegliere io – conclude – direi di sì, e anche per l’arbitro è una sicurezza”.







