La Lazio cala la cinquina contro la Samp, inanella l’11esima vittoria di fila e prosegue la marcia nelle zone altissime della classifica. I biancocelesti si impongo per 5-1 in un match senza storia, impreziosito dalla tripletta di Immobile (rig 17′, 20′ e rig 65′), sempre più re dei bomber con 23 centri. Le altre 2 reti dei capitolini, che chiudono la pratica in 20 minuti, portano le firme di Caicedo (7′) e Bastos (54′). Nella giornata speciale, il tecnico Inzaghi celebra la 100esima vittoria da allenatore. La Lazio vola a 45 punti, mentre la Samp -che salva l’onore con il gol di Linetty (70′)- rimane a 19 punti.

Fonte