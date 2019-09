Zappacosta ko nel riscaldamento, Inzaghi preferisce Leiva a Parolo

– Due gol, sei pali, occasioni a non finire. Lazio e Roma regalano 90′ di spettacolo e alla fine si annullano a vicenda nel primo derby stagionale. Un risultato che, ai punti, sta un po’ stretto alla formazione biancoceleste che ha prodotto maggiori occasioni ed ha peccato della scarsa precisione dei propri giocatori. La Roma ha portato a casa forse il miglior risultato possibile in un momento in cui è in evidente fase di transizione, sia dal punto di vista dell’organico che tattico. In classifica resta due lunghezze dietro ai rivali ma il punto, al contrario di quello ottenuto con il Genoa, dà una spinta di entusiasmo sicuramente maggiore.

Fonseca si è visto costretto nel riscaldamento ad abortire il tentativo di varare una Roma più accorta con Zappacosta terzino e Florenzi alto a sinistra. Un problema al polpaccio accusato dall’ex Chelsea lo ha costretto a riproporre, in pratica, la stessa formazione ammirata con il Genoa con la sola novità di Mancini al posto di Juan Jesus al centro della difesa. Anche Inzaghi, sul fronte opposto, ha apportato un solo cambio nella squadra vittoriosa con la Samp con Leiva preferito a Parolo nel ruolo di regista.

Pali di Leiva e Zaniolo, Kolarov segna su rigore

Pronti, via e la gara ha subito offerto emozioni a ripetizione: Lopez ha deviato sul palo interno un gran destro al volo da fuori area di Leiva al 2′, Zaniolo si è visto respinge dal palo interno al 5′ un gran sinistro dal lontano. La Lazio ha dato l’impressione di avere le idee più chiare ma non ha approfittato delle incertezze della difesa giallorossa: Leiva, Milinkovic-Savic e Luis Alberto si sono liberati al limite ma non hanno trovato il guizzo giusto per battere Lopez. La Roma ha ringraziato e al 17′ è passata, complice una grande ingenuità di Milinkovic-Savic: il serbo si è opposto con un braccio largo a un cross di Dzeko e ha causato un rigore che Kolarov ha trasformato con freddezza.

Pali di Immobile e Correa

La Lazio si è rimboccata le maniche ma non è stata fortunata: Immobile prima ha impegnato Lopez con un colpo di testa in diagonale poi ha colpito un clamoroso legno a tu per tu col portiere su una sponda aerea di Milinkovic-Savic. Gli uomini di Inzaghi hanno insistito ma per la terza volta si sono visti respingere dal palo l’1-1: stavolta a centrarlo è stato Correa con un bel destro a giro dalla sinistra.

Secondo palo di Zaniolo

Passata la buriana la Roma si è riaffacciata in avanti e per poco non ha raddoppiato: Acerbi ha salvato sulla linea un pallonetto di testa di Cristante sugli sviluppi di un angolo, Zaniolo subito dopo ha colpito il secondo palo personale con un altro forte sinistro da fuori. Prima della fine del tempo, con Bastos subentrato all’infortunato Luiz Felipe, Immobile ci ha provato ancora con un forte destro dal limite di poco a lato. Poi è toccato a Kolarov scaldare le mani a Strakosha con una punizione a giro da 28 mt.

Luis Alberto pareggia i conti

La Roma ha cercato di chiudere subito i conti in avvio di ripresa ma Zaniolo non ha trovato lo specchio con un bel sinistro a giro da fuori: la Lazio è tornata a comandare le danze e, dopo averci provato ancora con Leiva e Lazzari, ha trovato il meritato pari al 59′: Milinkovic-Savic ha rubato palla a Kolarov e lanciato immediatamente in area Immobile, bravo a restare freddo sulla rimonta di Mancini e ha servire all’indietro Luis Alberto che con un preciso destro in diagonale ha insaccato.

Correa si divora il 2-1, traversa di Parolo

Sulle ali dell’entusiasmo la Lazio ha insistito ma ha fallito la ghiotta occasione per ribaltare il risultato con Correa che, a tu per tu con Lopez, ha calciato addosso al portiere. Nel finale, con gli innesti di Parolo e Jony, la Lazio ha tratto nuova linfa ma ha mancato l’occasione per piazzare il colpo del ko: Parolo ha colpito la parte alta della traversa su un cross di Correa, poi, in pieno recupero, Lazzari ha segnato ma su un cross di Jony in evidente fuorigioco. La Roma, che ha chiuso con Florenzi alto a sinistra, Pastore trequartista e Santon terzino, ha provato fino in fondo a ritornare avanti ma ha comunque sbattuto contro l’ottima difesa biancoceleste, supportata dagli attenti Acerbi e Radu. L’appuntamento con la prima vittoria stagionale per i giallorossi è, così, ancora rimandato.

LAZIO-ROMA 1-1 (0-1)

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe (40′ pt Bastos), Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic (26′ st Parolo), Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic (33′ st Jony); Correa, Immobile. (23 Guerrieri, 24 Proto, 4 Patric, 93 Vavro, 77 Marusic, 7 Berisha, 33 Cataldi, 34 Adekanye, 20 Caicedo). All.: S. Inzaghi.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi (44′ st Diawara), Mancini, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Cristante; Under (22′ st Pastore), Zaniolo (34′ st Santon), Kluivert; Dzeko. (63 Fuzato, 83 Mirante, 5 Juan Jesùs, 6 Smalling, 15 Cetin, 21 Veretout, 48 Antonucci, 14 Schick). All.: Fonseca.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata 6.

Reti: nel pt 17′ Kolarov (rigore); nel st 14′ Luis Alberto.

Angoli: 8-4 per la Lazio.

Recupero: 2′ e 4′.

Ammoniti: Luiz Felipe, Zaniolo, Radu, Florenzi, Acerbi, Santon per gioco scorretto, Immobile per proteste.

Spettatori: 52.000.