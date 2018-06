ROMA – Due estati fa era toccato a Luis Alberto, il luglio scorso invece a Lucas Leiva. In entrambi i casi la Lazio può dire di aver pescato bene nel Liverpool, ecco perché non sorprende troppo il fatto che stia pensando di acquistare un altro giocatore dai Reds, tra quelli che alla corte di Klopp trovano poco spazio.



PER IL CENTROCAMPO SPUNTA GRUJIC DEL LIVERPOOL – Uno come Marko Grujic ad esempio, centrocampista serbo classe 1996 che nell’ultima stagione è stato in prestito al Cardiff City (in Championship, l’equivalente inglese della nostra Serie B), ma che ha già esordito sia in Premier che in Champions League. Il connazionale di Milinkovic, con il quale ha vinto anche l’Europeo Under 19 nel 2013 e il Mondiale Under 20 nel 2015, è un gigante di 191 centimetri che sa muoversi in tutti i ruoli di centrocampo, visto che in carriera ha giocato sia da mediano che mezzala. Ha già collezionato 8 presenze con la nazionale maggiore guadagnandosi la convocazione per la Russia, e la Lazio è interessata al suo profilo.



DALL’OLYMPIAKOS IN ARRIVO IL PORTIERE PROTO – Il valore del cartellino si aggira sui 5 milioni di euro, il contratto è in scadenza a giugno 2020. Può essere un rinforzo per il centrocampo e proseguire così la tradizione di affari tra la Lazio e il Liverpool. Dall’Olympiakos arriverà invece il portiere d’esperienza che avrà il compito di fare da chioccia a Strakosha e Guerrieri: si tratta di Silvio Proto, 35enne belga di origini italiane. La Lazio ha praticamente chiuso l’operazione con il club greco, ma prima di definirla vuole trovare una sistemazione al croato Vargic.

