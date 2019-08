Il comunicato del club

– Sorride amaro Simone Inzaghi. L’ultima amichevole estiva porta con sé l’ennesima goleada, ma anche l’infortunio di Manuel Lazzarri. L’esterno è stato subito sostituito dopo un colpo alla mano rimediato nel test contro la Primavera a Formello, ma ha rimediato la frattura scomposta del terzo metacarpo della mano destra e per questo sarà operato. Tutto ciò lo costringerà a restare fuori almeno tre settimane, saltando così l’esordio in campionato contro la Sampdoria e il derby in casa contro la Roma.

“Manuel Lazzari – si legge nel comunicato del club -, nel corso della partita amichevole odierna contro la formazione della Primavera biancoceleste, a seguito di un fortuito infortunio di gioco, ha riportato la frattura scomposta a carico del terzo metacarpo della mano destra. Tale frattura necessiterà nei prossimi giorni di riduzione e sintesi chirurgica non appena le condizioni locali della mano del calciatore lo consentiranno”.

La goleada alla Primavera

Del resto Inzaghi può ritenersi soddisfatto per le prove generali prima dell’esordio in campionato. I suoi ragazzi hanno battuto 12-0 i biancocelesti di Leonardo Menichini grazie alla tripletta di Marco Parolo, alla doppietta di Nimmermeer e alle reti di Luis Alberto, Immobile (ieri diventato papà per la terza volta) Vavro, Correa, Patric, Berisha e Scaffidi. Nell’ultimo quarto d’ora si è visto in campo tra i Primavera anche Etienne Tare, figlio del ds Igli e classe 2003.