– Dopo gli acquisti, ora tocca alle cessioni. Con gli arrivi di Badelj e Joaquín Correa la Lazio ha quasi ultimato la prima fase del suo calciomercato estivo, portando a Simone Inzaghi il 90% della rosa con la quale dovrà lavorare nella stagione che sta per cominciare. L’allenatore adesso dovrà dare indicazioni al club per decidere quali giocatori tenere e quali invece sacrificare tra quelli che stanno lavorando con lui ad Auronzo di Cadore, per ridurre un organico attualmente extralarge e numericamente troppo abbondante per i limiti stabiliti dai criteri della rosa a 25.

ROSA PIENA PER I CRITERI DEI 25 – Per quanto riguarda i 4 slot destinati ai prodotti del proprio vivaio, al momento le caselle sarebbero occupate da Strakosha, Murgia, Guerrieri e Cataldi (giudicato molto positivamente in questa prima fase di ritiro, non è escluso che possa restare). I 4 calciatori cresciuti nei settori giovanili nazionali sono invece Immobile, Parolo, Acerbi e uno tra Di Gennaro e Sprocati. In overbooking anche la lista dei 17 over 21, che attualmente sarebbe riempita da Proto, Caceres, Wallace, Bastos, Radu, Durmisi, Marusic, Basta, Patric, Lucas Leiva, Milinkovic, Berisha, Lulic, Badelj, Luis Alberto, Correa e Caicedo. L’attaccante ecuadoriano dovrebbe partire (nelle ultime ore il Fenerbahce sembra essere passato in vantaggio sulle concorrenti), ma il suo posto sarà comunque occupato dal sostituto di turno, con Wesley sempre più avanti rispetto a Lucas Perez.



GLI UNDER 21 E GLI ESUBERI DA SISTEMARE – Non creano problemi di lista (almeno in quella della Serie A, per l’Europa League sarà un altro discorso), invece, gli under 21, che possono essere aggiunti illimitatamente, anche se alcuni di loro partiranno comunque in prestito: in questa categoria rientrano Luiz Felipe (1997), Adamonis (1997), Rossi (1997) Bruno Jordão (1998), Pedro Neto (2000), Ibanez (2000) e Luan Capanni (2000). Alla luce di questo elenco, attualmente resterebbero fuori ben 13 giocatori, ai quali la società sta cercando di trovare prima possibile una sistemazione provvisoria o a titolo definitivo. Si tratta di uno tra Di Gennaro e Sprocati, poi Vargic, Germoni, Mauricio, Minala (vicino al Trabzonspor), Morrison, Kishna, Lombardi, Oikonomidis, Filippini, Crecco, Perea e Lukaku, che però rinnoverà il suo contratto (probabilmente per andare in prestito). Davvero tanto lavoro da fare in uscita per il ds Tare, che dopo aver ultimato gli ultimi acquisti, dovrà concentrarsi per forza di cose pure sulle cessioni.