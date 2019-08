Visualizza questo post su Instagram Felice di indossare da quattro anni questa maglia con l’aquila sul petto! ???? Un post condiviso da Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21) in data: 6 Ago 2019 alle ore 3:20 PDT

Sergej Milinkovic-Savic ribadisce il suo amore per la Lazio. Lo fa con un post su Instagram proprio nei giorni in cui il suo nome è sempre più legato alle voci di mercato che lo vorrebbero lontano da Roma: “Felice di indossare da quattro anni questa maglia con l’aquila sul petto”, scrive il giocatore pubblicando anche la foto del suo arrivo nella Capitale nel 2015.

Nel mirino del Manchester United

Il suo futuro in biancoceleste rimane comunque in bilico, almeno per un altro paio di giorni. Per Milinkovic-Savic si era fatto avanti, infatti, il Manchester United ma la chiusura del mercato in entrata in Premier League è fissata per giovedì 8 agosto: se il centrocampista non parte con destinazione Oltremanica entro quella scadenza, restano poi poche big in grado di acquistarlo visto che il presidente laziale Claudio Lotito chiede non meno di 90 milioni per la sua cessione.