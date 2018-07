– Non si è presentato, Sergej Milinkovic, all’appuntamento con le visite mediche per iniziare la nuova stagione della Lazio. Considerate le voci di mercato che avvolgono il nome del centrocampista serbo da mesi, la notizia non può che generare qualche perplessità e preoccupazione nell’ambiente biancoceleste.

MILINKOVIC SALTA LE VISITE, L’AGENTE: “SOLO UN IMPREVISTO” – Queste, però, vengono immediatamente messa a tacere dal club e dal suo agente, che assicurano di non essere di fronte a nessun caso diplomatico, ma semplicemente a un imprevisto come tanti: “Sergej – ha comunicato il suo procuratore, Mateja Kezman – ha perso l’aereo a causa di un brutto incidente stradale avvenuto a Belgrado per il quale è stato bloccato il traffico. Non ci sono assolutamente problemi, arriverà domani a Roma e inizierà con i test medici, la preparazione atletica, ecc. È tutto ok tra Sergej, me e il club. Non c’è motivo di preoccuparsi”. L’ansia del tifoso laziale (e soprattutto di Simone Inzaghi) è momentaneamente rispedita al mittente, il giocatore serbo arriverà oggi a Roma (come i nuovi acquisti Correa e Badelj) e domani mattina si sottoporrà alle visite mediche di rito di inizio stagione. La sua permanenza in biancoceleste, però, ovviamente resta ancora in dubbio.



MEZZA PREMIER LEAGUE SULLE TRACCE DEL SERBO – In particolare modo in Premier League (ma restano vive pure le piste Psg, Barcellona e Real Madrid), sono molti i club che vogliono provare a strapparlo a Lotito: dal Manchester United al Chelsea, passando per l’Arsenal e il Manchester City, in Inghilterra non mancano gli estimatori di Milinkovic. Ma al momento nessuna di queste società è arrivata alla cifra richiesta da Lotito, cioè 150 milioni oppure 130 con l’aggiunta di una contropartita tecnica. Il calciomercato in Premier chiuderà il 9 agosto, quindi se veramente qualcuno vorrà provare il colpaccio dovrà sbrigarsi e alzare la posta per convincere il presidente della Lazio. Lui, Lotito, il suo gioiello non intende venderlo, lo ha dichiarato più volte. E il giocatore non ha così tanta fretta di andarsene, perché a Roma sta bene e, nel caso di permanenza, vedrà ritoccato il suo contratto arrivando a percepire 3 milioni di euro netti a stagione. Le visite mediche sono state saltate solo per un imprevisto, insomma. Ma per il futuro di Milinkovic tutto è ancora in ballo.