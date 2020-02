“Tutto è iniziato dall’Atalanta”

Assente a Parma per squalifica, Simone Inzaghi potrà contare su Sergej Milinkovic-Savic nella sfida scudetto di domenica sera contro l’Inter. Il centrocampista serbo non si nasconde quando si parla di tricolore: “Non ci pensiamo troppo ma ci proviamo, dato che siamo lì vicino. Ma per noi non è un obbligo vincerlo, l’obiettivo resta la zona Champions e daremo tutto per rimanere là”. In caso di scudetto c’è però una promessa: “Se finisse come mi auguro, ci sarà spazio per un nuovo tatuaggio sulla mano”.

Intervistato da Sky Sport, Milinkovic ha ripercorso l’entusiasmante cavalcata dei biancocelesti, imbattuti in campionato dalla gara di andata contro l’Inter, era il 25 settembre di un anno fa: da allora 14 vittorie e 4 pareggi. La stagione è svoltata in occasione di Lazio-Atalanta del 19 ottobre: sotto 0-3 all’intervallo, i capitolini strapparono un insperato pareggio per poi non fermarsi più, arrivando oggi ad essere il terzo incomodo nella lotta scudetto tra Juventus e Inter. “Da lì è partito tutto il discorso: non abbiamo parlato troppo perché sapevamo cosa dovevamo fare – ricorda il serbo – , poi il mister ha detto due o tre parole che hanno cambiato tutti noi nella testa. Siamo usciti e abbiamo fatto quello che abbiamo fatto”.

Si torna a parlare del big match di domenica contro l’Inter: “Loro sono una squadra forte, con tanti grandi nomi: giocano bene e hanno vinto un derby che ha dato loro forza. Noi però giochiamo in casa, dobbiamo entrare in campo ‘cattivi’ dal primo minuto e vediamo come finirà. Speriamo non come due anni fa”, riferendosi allo ‘spareggio’ Champions dell’ultima giornata vinto dai 3-2 nerazzurri proprio all’Olimpico.

‘‘Gioco più indietro”



Il Milinkovic versione 2019/2020 è diverso da quello degli anni precedenti. Il “sergente” spiega la sua metamorfosi: “Il mio modo di giocare è cambiato, ora gioco un po’ più indietro: aiuto a difendere di più ma mi sento bene anche nel nuovo ruolo. Il mister mi ha detto quello che vuole da me, io provo a darglielo e sono contento”. Ma in casa Lazio questo non è stato l’unico cambiamento: “Sicuramente a inizio anno – ammette – non avrei pensato di essere a questo punto, ma siamo cresciuti piano piano, abbiamo cambiato la mentalità. Adesso siamo più famiglia, ci sono tanti ragazzi che sono qua da tanto tempo e i nuovi si sono integrati bene, meglio che negli anni precedenti”.