Lazio, Milinkovic è stanco: a riposo con la Dinamo Kiev

Sergej Milinkovic Savic (agf)

ROMA – Dopo l’eliminazione ai rigori dalla Coppa Italia e la bruciante sconfitta nel recupero contro la Juventus, la Lazio adesso vuole trasferire tutta la rabbia agonistica accumulata per affrontare al meglio l’andata degli ottavi di finale di Europa League di giovedì. All’Olimpico arriva la Dinamo Kiev e Inzaghi deve valutare bene le condizioni di tutti i suoi giocatori, che nell’ultima settimana si sono sottoposti a un elevato dispendio di energie.

MARUSIC ANCORA OUT – Al momento l’unica assenza è quella che risponde al nome di Adam Marusic, alle prese contemporaneamente con un mal di schiena e un affaticamento muscolare. Non si è allenato nemmeno nella seduta odierna, ma il tecnico della Lazio avrà comunque l’imbarazzo della scelta per la sua sostituzione, visti i rientri di Basta (in vantaggio) e Patric. È tornato a disposizione anche Caceres, ma non è detto che trovi un posto nell’undici titolare, visto che il trio in vantaggio in difesa è al momento rappresentato da Bastos, Luiz Felipe e Wallace, con Radu e de Vrij preservati per tornare poi in campionato.

MILINKOVIC E LULIC A RIPOSO – A centrocampo possibile turno di riposo per Milinkovic e Lulic, costretti agli straordinari nelle ultime gare: il suo posto da mezzala potrebbe essere preso da Luis Alberto, che arretrerebbe così di qualche metro il suo raggio d’azione; a sinistra invece spazio a Lukaku. Buone chance di partire da titolare anche per il giovane Murgia, mentre in attacco uno tra Caicedo e Nani farà coppia con Felipe Anderson, lasciando a Immobile la possibilità di rifiatare partendo dalla panchina.