“Festa per la Champions, poi pensiamo al titolo”

I tifosi della Lazio possono tirare un sospiro di sollievo e continuare a sognare in grande. Luis Alberto prolungherà il suo contratto con il club biancoceleste per altre cinque stagioni: “Se non fosse successo questo caos del coronavirus, sarebbe già arrivato il rinnovo. Fino al 2025 rimarrò qui, così tolgo il posto ad Inzaghi”, ha annunciato, con un sorriso, il 27enne calciatore spagnolo nel corso di una diretta Instagram.

Quindi il centrocampista si sofferma sul tecnico e sulle ambizioni della squadra e sue personali. “L’allenatore è uno spettacolo, mi dà affetto. Al primo anno credo che non sapesse nemmeno il mio nome, ma mi ha sempre trattato bene, abbiamo un bel rapporto. Nei momenti difficili mi ha aiutato – spiega Luis Alberto – e questo lo fa con tutti. Il modo di fare è famigliare. In passato è stato calciatore, conosce certe situazioni. Ora dobbiamo concentrarci e lottare sino alla fine per lo scudetto, nessuno si aspettava che fossimo lì. Ma la Juve l’abbiamo già battuta. La festa inizierà quando avremmo centrato la Champions League, che in passato ci è sfuggita due volte. Dopo parleremo di titolo. La Nazionale? Il livello è molto alto, spero di partecipare all’Europeo. Il mio sogno è sempre stato di giocare in Champions e con la Spagna. Se la Lazio vince lo scudetto cosa prometto? Mi tingo i capelli di celeste. Ai laziali mando un saluto, speriamo di vederci presto all’Olimpico”.

“Stagione super, uniti come una famiglia”

In effetti il giocatore iberico si sta rendendo protagonista di una stagione super, come gran parte della formazione del presidente Lotito. “La mia peggior stagione è stata quella passata. I tifosi non erano contenti, ma giocavo al 50% delle mie possibilità. L’ho finita in crescendo, quest’anno poi, è andata meglio. Inzaghi mi ha dato delle responsabilità e poi con i compagni sembriamo una vera famiglia. Quando uno fa gol, il primo ad esultare è quello che sta in panchina. L’idolo? È Immobile! Acerbi ha una buona testa, sta facendo cose incredibili. Ciro mi ha aiutato tanto. Qui il campionato è al top, ci sono tanti giocatori molto bravi e Cristiano Ronaldo ha dato un forte impulso dal punto di vista dell’immagine. L’Olimpico poi è bellissimo, ma anche San Siro mi piace”.

“Che voglia di ricominciare dopo due mesi di stop”

Il centrocampista di Simone Inzaghi si è anche soffermato sull’imminente ripresa degli allenamenti, sospesi da quasi due mesi a causa dell’emergenza sanitaria provocata dalla pandemia. “Il primo mese stavo male senza la mia famiglia. A Roma sto bene, ho una casa grande e riesco ad allenarmi. In più ho la piscina, mi alleno tanto, divento matto. Da due mesi siamo fermi, ma non penso nemmeno alla sospensione del campionato. Dopo sarebbero otto mesi di stop. Mercoledì iniziamo finalmente ad allenarci da soli con tutte le misure di sicurezza del caso, forse due per campo. Mi manca il pallone, calciare in porta. Fisicamente comunque, mi sento molto bene e ho voglia di ricominciare. In Italia la situazione del virus sta migliorando un po’, spero si possa tornare alla normalità. La mia famiglia in Spagna sta bene, ci parlo ogni giorno. Ho amici, però, che sono titolari di bar e ristoranti – conclude Luis Alberto – e per loro è un colpo molto duro”.