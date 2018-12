Lazio ko a Bergamo

Simone Inzaghi (Fotogramma)

Continua il momento no della Lazio battuta dall’Atalanta per 1-0 nel posticipo della sedicesima giornata di Serie A. Dopo la tripletta di Udine, a Duvan Zapata è bastato un minuto di gioco per firmare il gol dell’1-0: l’attaccante colombiano, sfruttando un rinvio di Radu, spiazza Strakosha. Una nuova occasione per i padroni di casa arriva al 7′ sempre con Zapata, devastante sulla sinistra. Le occasioni di gol, sia da una parte che dall’altra, non mancano. La Lazio riesce ad andare vicina al pareggio nel recupero, con un colpo di testa di Francesco Acerbi su cross di Luis Alberto. L’arbitro, però, dopo un controllo del VAR annulla per fuorigioco dello stesso ex difensore del Sassuolo. L’Atalanta fa festa e irrompe in zona UEFA Champions League, agganciando Roma e Sassuolo a quota 24 punti in classifica, a -1 dalla Lazio.

