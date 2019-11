MILANO – Una vittoria che vale doppio, perché permette alla Lazio di sbancare San Siro rossonero 30 anni dopo l’ultima volta e agganciare Atalanta e Cagliari al quarto posto. Soddisfatto Inzaghi dopo la vittoria sul Milan. “Abbiamo vinto meritatamente una partita importante contro una squadra che ha disputato un buon match. Ma la Lazio ha giocato una partita buonissima e ha fatto di tutto per vincere, volevamo spezzare il tabù San Siro dopo 30 anni”.

“Cancellato ogni tipo di crisi”

“Siamo usciti dalla crisi? Io – spiega Inzaghi – ero tranquillo dopo le sconfitte, le nostre prestazioni erano all’altezza, avevamo sbagliato rigori, preso un mucchio di pali. Io non mi sono mai sentito in discussione perché ho sempre sentito la società vicino. In estate ho scelto di restare perché credo in questo gruppo e penso ci siano ancora margini di miglioramento. Oggi abbiamo cancellato definitivamente ogni tipo di crisi di risultati vissuta in passato. Ora la classifica è corta, ma è prematuro parlarne. Serve solo dare continuità ai risultati. Credo fortemente in questa squadra e in questo gruppo, abbiamo l’obbligo di alzare l’asticella”.

“Bravi a restare in partita dopo autogol”

“Potevamo fare meglio – ha spiegato il tecnico biancoceleste – soprattutto nel primo tempo. Ma siamo stati bravi a restare in gara dopo un gol subito in modo fortuito. Stasera c’è stata un po’ di sfortuna in occasione dell’1-1, ma dobbiamo migliorare nelle marcature preventive. Quando comandiamo la partita, otto volte su dieci riusciamo a vincere. Oggi non era semplice però ci siamo riusciti”. Parole al miele per Luis Alberto: “Lavora duro e ha meritato di tornare in Nazionale, sono due anni e mezzo che ha un rendimento impressionante.







Fonte