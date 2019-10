“Non parlo degli arbitri”

– Inzaghi torna alla vittoria in campionato dopo quasi un mese d’astinenza e vede la zona Champions. “Sono molto contento sia per il successo che per la prestazione di tutti i componenti della squadra, che mi hanno ripagato della fiducia che ho sempre avuto nei loro confronti. Ci meritavamo questa soddisfazione, abbiamo saputo soffrire quando c’era da soffrire e poi colpire quando ne abbiamo avuto la possibilità” le parole dell’allenatore della Lazio dopo il 2-1 a Firenze.

“Le proteste della Fiorentina? Non parlo più di certe cose, siamo spesso stati penalizzati anche noi nel passato – le parole di Inzaghi -, ma penso che sia inutile perché ci sono gli arbitri in campo a decidere. Ci voleva questa vittoria, perché ci ripaga dei tanti sforzi fatti nell’ultimo periodo. Immobile? I numeri parlano per lui e penso che la squadra sia stata al suo servizio. Lui, come sempre, ha poi finalizzato al meglio”.

“Ora periodo intenso”

“Sono anche contento per l’ingresso di Lukaku, che si è rivelato decisivo. Penso che abbiamo un grande gruppo: sono convinto che abbiamo qualità e anche coraggio per toglierci ancora tante soddisfazioni. Ci aspetta adesso un nuovo periodo particolarmente intenso, ma ritengo che si possa ripartire da questa gara, che ci darà nuove motivazioni”.